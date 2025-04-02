卡士乳酪有霉斑？　消費者稱食後上吐下瀉　客服：公司正在排查

在當下的健康飲食潮流中，乳酪（Yogurt；酸奶）因其獨特口感，以及含有多種對人體有益的益生菌，一直深及大眾喜愛。不過，深圳本土企業卡士酸奶（Classy Kiss）近日被消費者揭發，其中一款乳酪產品出現霉斑，她食用後上吐下瀉。



3月20日，有福建的消費者在社交平台上發文投訴稱，其購買的「卡士酸奶」內出現霉斑，她稱原以為貴有貴的好處，但食用該乳酪後出現嘔吐、腹瀉等症狀。

從消費者發布的圖片顯示，該款產品包裝上寫有「卡士100%生牛乳奶源」，生產日期為2025年3月7日，杯內壁有不明黑色物體。

消費者投訴稱，其購買的「卡士酸奶」出現霉斑。（小紅書）

3月30日，該名消費者稱，發帖一周後，「卡士酸奶」客方聯繫她，表示可以賠償一箱乳酪，她要求按照相關法律法規賠償，但對方要她提供醫學證明，「叫我提供喝酸奶導致吐的醫學證明 我去哪搞 上班已經很累了」。

《南方都市報》報道，4月1日，「卡士酸奶」客服表示，就此事已經與該消費者進一步協商溝通，公司已經開始排查，目前消費者還未向公司提供出現問題的產品，公司初步判斷和溫度儲存有關，但具體情況需要排查核實才知道。

該客服表示，酸奶產品對溫度儲存有一定要求，必須冷藏保存，要2℃-6℃，且卡士酸奶產品出廠有嚴格把控和檢測，消費者可以放心，就上述事件公司已經積極聯繫消費者處理。

疑出現霉斑的「卡士酸奶」產品。（淘寶）

卡士有「乳酪界愛馬仕」之稱，去年初進軍香港市場，本港各大超市均有售卡士旗下的乳酪產品。前述提到的產品未在本港銷售，但近年港人不時都會北上消費，更有不少人在內地的超市購買乳酪回港，但貯存在不適當的温度下，不僅有可能導致食物變質，還有機會導致細菌繁殖。消費者應保持小心謹慎，注意食物安全問題。