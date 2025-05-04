19歲女吊鹽水輸頭孢過敏亡　家屬質疑未做皮試兼醫護不在場釀悲劇

湖北19歲少女陶蘭因腹痛前往宜昌市中心人民醫院西陵院區就診，但在吊鹽水輸頭孢時突感不適，她曾起身呼救卻發現身邊沒有醫護人員，後陷入昏迷，最終因過敏性休克、多臟器功能衰竭離世。



《大河報》報道，4月15日深夜，在湖北省宜昌某高校就讀的陶蘭，因腹痛前往宜昌市中心人民醫院西陵院區就診，被診斷為腸胃炎。

父親陶先生稱，當晚女兒由3名同學陪同到醫院求診，醫生曾詢問是否有藥物過敏，她表示不清楚。此後，醫生開具了包含注射用頭孢曲松鈉以及其他藥物的處方。陶蘭的同學後來告知，陶蘭曾詢問醫生，使用頭孢是否需要皮膚試驗，醫生回覆不需要。

19歲少女陶蘭吊鹽水輸頭孢時過敏死亡。（大河報）

閉路電視畫面顯示，陶蘭在一樓治療室走廊吊鹽水，4月16日0時35分許，護士為她換藥輸上頭孢後離開，她在4分鐘後突感不適，呼吸急促，但同行的同學當時去繳費及取單據，剛好不在身邊。陶蘭曾起身呼喊，但當時無醫護人員在場，只有零星幾位患者，隨後她拔針自救，跪着暈倒在輸液椅旁邊，後來有人路過發現不妥後呼救，醫護人員趕到為她急救。

4月16日凌晨，陶蘭被轉入ICU治療。家屬提供的急診病歷顯示，患者就診前4小時餘，出現腹痛、嘔吐、腹瀉症狀，同時伴有發熱、心慌表現。經門診診斷為，腹痛、急性胃腸炎。既往存在左氧氟沙星過敏史。

醫生根據患者病情，開具相關治療藥物：抗生素類使用注射用頭孢曲松鈉，每次靜脈點滴 2g；止痛藥物選用鹽酸曲馬多注射液，每次肌肉注射100mg；止吐與調節腸胃藥物包括鹽酸甲氧氯普胺注射液和間苯三酚注射液；此外，還給予包含葡萄糖、生理鹽水在內的基礎輸液及營養補充藥物。

搶救病歷記錄顯示，患者在輸注頭孢曲松鈉過程中，突發意識喪失、口吐白沫症狀。護士發現後迅速採取緊急措施，立即更換輸液器及液體，給予吸氧及心電監測、予腎上腺素等。經檢查評估，患者被診斷為過敏性休克、急性呼吸衰竭。

4月20日，陶蘭經搶救無效死亡。死亡證明顯示，死亡原因為過敏性休克、多臟器功能衰竭。

搶救病歷記錄顯示，患者在輸注頭孢曲松鈉過程中，突發意識喪失、口吐白沫症狀。經檢查評估，患者被診斷為過敏性休克、急性呼吸衰竭。（大河報）

家屬質疑，醫院使用頭孢前沒有為陶蘭做皮膚試驗，以及護士為患者輸頭孢後便離開，沒有觀測患者身體狀況，導致患者出現過敏反應時周邊無醫護人員，被迫拔針自救。

4月29日，宜昌市中心人民醫院西陵院區醫患關係科工作人員回應稱，不做皮膚試驗沒有不妥，沒有規定要求使用頭孢一定需要做皮膚試驗，且醫生和護士需要為多個患者做治療，並非單個患者的特護，不存在無醫護人員的情況。

《中國藥典》和《抗菌藥物臨床應用指導原則》均沒有頭孢菌素類藥物進行皮膚試驗的規定。2021年國家衛生健康委發布《國家衛生健康委辦公廳關於印發β內酰胺類抗菌藥物皮膚試驗指導原則（2021年版）的通知》（下稱指導原則），明確說明不推薦頭孢菌素類藥物常規皮試（除既往有明確的青黴素或頭孢菌素速發型過敏史患者、藥品說明書中規定需進行皮試的），並提供了相關循證證據。

陶先生認為是醫院的疏忽導致事故，他希望醫院除了補償外還應該道歉，但雙方在多次協商過程中，醫院始終不同意道歉。

家屬要求醫院道歉。（大河報）

4月29日，醫院醫患關係科工作人員對家屬提出要求道歉的訴求表示拒絕，「醫院是出於人道主義與患者家屬調解，而不是認為我們存在過錯」。

同日，宜昌市衛生健康委醫政科工作人員稱，醫療事故不以醫院評價為準，也不以患者評價為準，需要做鑑定，但因醫患雙方均未申請相關鑑定，因此無從談論對錯與責任劃分。

對此，陶先生表示，之所以沒有申請醫療事故鑑定，是因為醫院已經承認女兒是因頭孢過敏死亡，家屬覺得事情很清楚，沒有爭議，只想讓女兒早點下葬。事發後，家屬和醫院一直在協商，醫院願意補償，但始終不承認其有過錯。陶先生稱，他們想要的不只是補償，更希望醫院能誠懇道歉，給女兒一個交代。

有內地律師認為，從醫療行業慣例和保障患者安全角度，使用可能過敏藥物後，醫院應在合理時間內觀察患者反應。醫院若未觀察，一旦出現過敏等不良後果，難以證明自身無過錯，可能承擔相應法律責任。