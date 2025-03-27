醫院手術失誤致導絲落入男童胸腔　家屬索賠10萬遭拒擬起訴

首都兒科研究所附屬兒童醫院以微創手術為7歲患兒做穿刺抽取胸腔積液時，因手術失誤導致導絲落入患者的胸腔，原本半麻醉的微創手術最終變成全麻開胸手術。

患者家屬向醫院索賠10萬元（人民幣，下同）被拒，雙方未達成共識。家屬表示，將循司法途徑起訴解決。



《封面新聞》報道，去年11月，戶先生7歲的兒子確診肝惡性腫瘤，並在首都兒科研究所附屬兒童醫院接受治療。12月27日，孩子因為胸腔積液嚴重，醫院決定採取微創介入手術，用導絲將積液引流，結果引流用的導絲不慎落入孩子的胸腔，半麻醉的微創手術不得不升級成全麻開胸手術。

戶先生憶述，手術當天，醫生告知是一個局部麻醉的手術，在血液科處置室進行，半小時可以結束，「結果持續了一個小時還沒完，我看到醫生、護士不斷進出治療室，孩子在裏邊哭喊聲很大。我就攔住醫生詢問怎麽了，醫生說導絲掉進胸腔了，導絲大概20厘米」。

導絲落入胸腔後，戶先生隔著門安撫兒子。（封面新聞）

當時，有醫護人員向戶先生夫妻解釋，正在與其他科室專家商討，到底要從通過原來的傷口將導絲撈出，抑或通過手術方式將導絲取出。由於兒子在治療過程中已經多次接受手術，戶先生擔心他身體扛不住，希望盡量不手術。

戶先生介紹，醫生們的商討一直持續到下午5時，但沒有確定最終方案，兒子一直在血液科處置室內等待，「當天是周五，3個科室主任約談我，告訴我說導絲是軟體的，判斷短時間對孩子傷害不大，計劃下周一再處置。他們解釋說，計劃從原來的傷口將導絲抓取出來，但如果失敗的話要進行大手術將胸腔打開，這種大手術需要血液，醫院血液儲存不夠」。

戶先生擔心會有意外發生，堅持要求當天做手術取出導絲。他介紹，當晚7時許，醫生通知可以安排手術，將兒子從血液科處置室轉到手術室。直到晚上9時，完成全麻手術用介入方式將導絲取出。

首都兒科研究所附屬兒童醫院。（微信公眾號＠可得健康）

戶先生提供的《醫生與家長談話記錄》中載明，患兒肝臟術區積液逐漸增多，目前預估大於1000毫升，為減少創傷需進行穿刺抽液引流，穿刺操作過程中出現導絲脫落，經X線檢查確認導絲位於積液腔內，位置相對固定，周圍組織損傷風險相對低。

關於如何取出導絲並完成積液引流，經過多科討論，提供介入探查取出或者開腹手術取出兩種方式。介入取出的方式創傷小、恢復快，但如果取出失敗或者出現危及生命的併發症，需緊急進行開腹手術。開腹手術創傷大、出血可能性大並存在術後感染風險。

《醫生與家長談話記錄》中載明，穿刺操作過程中出現導絲脫落，經X線檢查確認導絲位於積液腔內，位置相對固定，周圍組織損傷風險相對低。（封面新聞）

戶先生表示，本次手術花費逾一萬元，卻被計算在治療費內，院方認為他曾簽訂風險告知書，知曉其中風險，「我們可以承擔正常的手術風險，而導絲滑入胸腔是手術失誤，不該由我們承擔」。院方願意賠償2萬元，其中包括從胸腔取出導絲的手術費用，但戶先生認為，這筆手術費用是因為醫院過錯導致，不能算在賠償之內。雙方未達成共識。

3月26日，戶先生接到北京市醫療糾紛人民調解委員會電話告知，經過反覆協商，醫院針對微創介入手術失誤導致導絲落入患者胸腔的問題，願意將賠償金額從19416元增加至23000元。

調解委員會工作人員表示，院方願意承擔手術失敗造成的責任，但戶先生提出的精神損失費、誤工費等各項費用累計10萬元，院方無法接受。

首都兒科研究所附屬兒童醫院工作人員稱，當時確實因導絲滑落進行了後續手術，通過介入方式將導絲取出。目前科室反饋，調解還未結束，院方願意繼續調解。戶先生表示，將準備循司法途徑起訴解決。