7旬老婦切胰臟數月後亡　港大深圳醫院醫生仍接診　家屬欲追刑責

據此前報道，在無明顯的惡性腫瘤組織學證據下，香港大學深圳醫院在2018年對77歲女性患者張玉華實施了「全胰切除術」（全胰臟切除），手術後幾個月患者因嚴重肝衰竭等原因離世。其後患者女兒向深圳法院提起醫療損害責任糾紛民事訴訟，至2023年11月，法院二審判決港大深圳醫院承擔全部賠償責任。



但家屬近日再次向內媒表示，主治醫生也應負有刑事責任，從2021年以來，她多次向深圳公安報案無果，主治醫生仍然坐診。



《新京報》報道稱，77歲的張玉華在港大深圳醫院接受手術後兩個月離世。（《新京報》）

張玉華的女兒郇女士說，從2021年以來，她多次報案無果，警方既不立案，也不予不立案通知。她表示：「據我所知，在我母親去世前的同一年，紀某也發生過沒發現患者有腫瘤，摘除器官致死的事件，同樣是賠償解決的。如果當時家屬追究他刑事責任，我母親的事情就不會發生，這樣的醫生應該得到法律的制裁。」

郇女士稱，她也曾向深圳衛健委反映此事，對方因「違法行為在二年內未被發現」，決定不再給予行政處罰。

內媒《津雲新聞》在港大深圳醫院預約掛號網站查詢，資料顯示，主治醫生紀某目前是肝膽胰外科副主任、主任醫師，目前仍在接診。

主治醫師是否應被追究刑責？

北京京師律師事務所范辰律師認為，本案中，廣東中一司法鑑定機構和法院均認定，港大深圳醫院的過錯與張玉華的不良治療後果存在主要因果關係。因此，主治醫生紀某涉嫌醫療事故罪，應被追究刑事責任。范辰律師表示，根據《刑法》第三百三十五條規定，「醫務人員由於嚴重不負責任，造成就診人死亡或者嚴重損害就診人身體健康的，處三年以下有期徒刑或者拘役。」

港大深圳醫院爆發嚴重醫療事故。(資料圖片)

此外，范辰律師認為，深圳市衛生健康委的處罰並不恰當。「《行政處罰法》第二十九條規定，違法行為在二年內未被發現的，不再給予行政處罰，違法行為有連續或者繼續狀態的，從行為終了之日起計算。張玉華於2018年12月2日在醫院辭世，其家屬於2020年10月向深圳市衛生健康委反映此事，此時行政處罰並沒有超過兩年的時效。」

港大深圳醫院在其官方微信公眾號發文回應事件。（港大深圳醫院）

河南澤槿律師事務所主任付建認為，故意傷害罪要求犯罪人主觀上具有傷害他人身體的故意。醫生進行手術通常是基於治病救人的目的，並非故意傷害患者，即使後續證明診斷錯誤，也不能直接認定醫生存在傷害故意，所以很難構成故意傷害罪。在本案中，張玉華的主治醫師僅依據外院的檢查報告就診斷為胰腺癌，而且在手術過程中沒有發現病灶時沒有及時告知家屬，也沒有對手術方式進行重新評估和調整，繼續進行手術，這種做法屬於對患者嚴重不負責任的行為，可能涉嫌構成醫療事故罪。

付建律師表示，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》，當事人對公安機關不立案決定不服，可向作出決定的公安機關申請複議；若對複議結果不滿意，還能向上一級公安機關申請覆核，同時也能向人民檢察院申請法律監督。