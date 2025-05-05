護士論文現男性確診子宮肌瘤　山大齊魯醫院：暫不清楚相關情況

網傳山東大學齊魯醫院一篇婦科護士論文中出現「男性確診子宮肌瘤」。院方表示，暫不清楚相關情況，將向醫院有關科室反饋核實。



《極目新聞》報道，5月4日，一篇題為《針對性護理干預在子宮肌瘤圍手術期的情緒和生活質量臨床應用效果》的論文在網絡流傳，網民發現，論文第一部分寫到「選取本院2015年4月至2016年4月收治的接受手術治療的子宮肌瘤患者80例，對照組患者中，男27例，女13例，觀察組患者中，男28例，女12例，年齡24-55歲。」然而，論文開篇已寫明：「子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤之一」。

霍某靜發布的論文。（極目新聞）

上述論文中提到，選取的樣本為所有患者經臨床症狀和婦科檢查確診為子宮肌瘤，所有患者簽署知情同意書。

內地權威學術資料庫「知網」（CNKI）檢索顯示，論文作者為霍某靜，單位為山東大學齊魯醫院婦科，發表在《實用婦科內分泌雜誌(電子版)》，在線公開時間是2017年11月29日。

中文期刊平台維普資訊顯示，《實用婦科內分泌電子雜誌》是目前中國唯一一本婦科內分泌領域的學術期刊，影響因子(2023)為0.354。根據知網搜索結果，霍某靜還有一篇發布於2020年的論文顯示，其單位為山東大學齊魯醫院婦科中一病房。

霍某靜還有一篇發布於2020年的論文顯示，其單位為山東大學齊魯醫院婦科中一病房。（極目新聞）

國家衛健委護士職業註冊信息系統查詢結果顯示，霍某靜所在醫療機構是山東大學齊魯醫院。（極目新聞）

國家衛健委護士職業註冊信息系統查詢結果顯示，霍某靜取得了由山東省衛生健康委員會發布的護士執業註冊，所在醫療機構是山東大學齊魯醫院。但在國家衛健委醫生執業註冊信息系統上，未能查詢到符合條件的醫師。

5月5日，山東大學齊魯醫院工作人員稱，暫不清楚相關情況，將向醫院有關科室反饋進一步核實。