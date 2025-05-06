上海飛銀川客機觸地重飛　能見度太低緊急備降西安　乘客驚魂未定

5月4日，上海飛往銀川的吉祥航空HO2301次航班，在降落時因外界能見度太低觸地重飛，最終備降西安咸陽國際機場，並於同晚安全抵達銀川。

有乘客憶述，客機觸地重飛一刻時感到非常驚險，「我一瞬間頭皮發麻，心率飆升，身邊的人都在尖叫，接著就是一陣寂靜」。



《極目新聞》報道，該航班乘客方芳（化名）憶述，5月4日中午銀川機場的天氣很差，風沙嚴重，窗外幾乎無法看到跑道，艙內偶爾傳來飛機顛簸的廣播，「當時我就感覺很奇怪，已經這麽低了，還沒有能見度」。

方芳稱，客機在機場上空盤旋十幾分鐘後準備降落，落地一刻她明顯感受到輪胎已經兩次觸地，但機身非常搖晃，根本無法停穩，「最多兩秒，飛機直接抬頭覆飛。我一瞬間頭皮發麻，心率飆升，身邊的人都在尖叫，接著就是一陣寂靜」。

乘客稱，銀川機場風沙嚴重，能見度極低。（小紅書＠小Hi）

客機最終備降西安。（小紅書＠小Hi）

她表示，客機復飛兩分鐘後，機內廣播通知「由於天氣原因將盤旋再降」，空姐立即派發嘔吐袋，不少乘客都有嘔吐。幾分鐘後，機上再廣播機組和塔台商量備降咸陽機場，「坐在我前排的安全員說如果硬降，會有機翼拍斷的風險，後果應該是不堪設想的」。

方芳稱，直至一個多小時後，飛機終於安全備降咸陽機場，廣播通知暫時不讓落機，3點可能再飛，乘客可以選擇終止行程。由於之前的緊急情況，方芳選擇終止行程，「腳踏實地的感覺真好，也感謝機長反應快速，雖然不知道硬降結果是什麽，復飛又有什麽風險，好在平安落地了」。

客機備降西安後，有乘客選擇終止行程。（小紅書＠小Hi）

客機備降西安，之後再飛回銀川。（小紅書＠小Hi）

航班管家的信息顯示，飛機落地西安後，又於當日下午5時35分起飛，並於6時31分落地銀川，共延誤6小時36分。

涉事航班所屬的吉祥航空工作人員表示，因天氣原因，該航班的確有備降的情況。關於是否有賠償，工作人員表示，可由乘客具體咨詢客服。

原定從上海飛往銀川的HO2301次航班，在降落時因外界能見度太低觸地重飛，最終備降西安咸陽國際機場。（小紅書＠小Hi）

資深機長陳建國介紹，觸地重飛有多種可能性，比如接地距離長，有衝出跑道風險；接地後彈跳較高，再次接地容易重落地；接地坡度大，位置偏離中心線較遠；跑道上有障礙物；天氣突然變差；管制員指揮等原因。

陳建國分析稱，機組會根據飛機設備、機場天氣、航路天氣、機上剩油等因素決定是在目的地機場等待並著陸，或者去備降場備降。