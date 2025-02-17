飛上海航班延誤近50分鐘　疑旅客帶打火機上機　溫州機場核實中

2月16日，原定從浙江溫州飛往上海的東方航空MU8544航班，延誤近50分鐘後才起飛，有傳是有旅客攜帶打火機上機。對於網傳消息，東方航空客服表示不清楚，溫州機場則正在核實情況。



《極目新聞》報道，有旅客發文稱，2月16日乘坐MU8544航班時，有乘客攜帶打火機上機，隨後被帶走，機組人員還檢查了其他乘客的手提行李。

同機旅客徐徐（化名）介紹，飛機原計劃早上6時半起飛，但當時一直停在原地，延誤近50分鐘才起飛，後來從其他乘客口中得知有人帶打火機上機後被發現，她又見到機組人員打開行李艙檢查行李，對方還解釋航班延誤是因為要等機場警務人員處置。

有旅客發文稱，2月16日乘坐MU8544航班時，有乘客攜帶打火機上機，隨後被帶走。（極目新聞）

東方航空一名客服人員回應稱，2月16日，MU8544航班實際承運為上海航空FM9526航班，該航班原計劃早上6時30分從溫州龍灣機場起飛，7時40分抵達上海浦東機場，實際起飛時間是7時14分，延誤40餘分鐘，於7時59分抵達上海。

至於該航班延誤是否因旅客攜帶打火機引起，東方航空方面幾名客服人員均表示不清楚，暫未接到關於延誤的原因說明。

航旅網站顯示，該航班延誤40餘分鐘後起飛。（極目新聞）

溫州機場的客服人員也證實，2月16日的FM9526航班起飛時間延誤了40餘分鐘，確實存在異常信息，是因旅客導致的航班延誤。至於是否有旅客攜帶打火機上飛機的情況，溫州機場方面正在核實。