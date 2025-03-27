亞航飛深圳航班疑引擎起火折返吉隆坡　乘客驚魂未定：想到了馬航

馬來西亞亞洲航空公司（Air Asia，亞航）一架空中巴士客機，昨晚（26日）從吉隆坡第二國際機場起飛，原定前往深圳，惟客機起飛後不久因引擎起火折返吉隆坡。有乘客事後在社交平台上分享經歷，表示自己驚魂未定，機上乘客的內心極度煎熬，甚至聯想到馬航MH370事件。



3月26日深夜10時，由空中巴士A320-216型客機執飛的亞航AK128客機，原定從馬來西亞吉隆坡飛往深圳，起飛2小時後因故返航。有機上乘客事後在社交平台上分享影片，並配文稱「內心極度煎熬」、「有人默默流淚」。

客機安全落地，警察、安保、檢修人員、警車、救護車已到場。（影片截圖）

該乘客介紹，3月26日晚上10時從馬來西亞吉隆坡起飛，在馬六甲海峽上空一直繞圈盤旋了2個多小時，27號凌晨零時又返回吉隆坡機場；落地時，警察、安保、檢修人員和警車救護車已到場，「這2個小時的盤旋對於許多乘客來說內心是極度煎熬的，很多人都在默默流淚，落地瞬間有一些人在鼓掌」。

該乘客表示，在機場等候換機時，「聽大家聊天都在說這2個小時想了很多很多的事，包括我也是，甚至想到了馬航。剛剛有個小妹妹稱是因為飛機引擎故障，所以飛機在空中一直盤旋消耗燃油」。

有乘客在社交平台上分享影片，並配文稱「內心極度煎熬」、「有人默默流淚」。 （小紅書）

影片顯示，該班客機已經安全落地，機艙內有工作人員解釋「你們的這趟飛機有問題，是因為機器的原因有故障，所以中途飛回這裏吉隆坡，再換一個新的航班，帶你們回深圳那邊」。

另有網傳消息稱，涉事是亞航AK128航班，起飛後因管道爆裂，導致右側機翼起火，機上171名乘客和工作人員需折返吉隆坡。3月27日凌晨4時，乘客乘搭另一客機返回深圳。

有乘客稱，客機起飛後因管道爆裂，導致右側機翼起火，需折返吉隆坡。（小紅書）

有乘客稱，客機起飛後因管道爆裂，導致右側機翼起火，需折返吉隆坡。（小紅書）

《極目新聞》報道，深圳寶安機場工作人員證實，3月26日晚上10時確實有一趟馬來西亞吉隆坡飛深圳的航班，延誤到凌晨4時05起飛，已於27日早上7時51抵達深圳。至於延誤原因暫不清楚。