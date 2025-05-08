可脫衣公仔首裁定為淫穢物品　東莞玩具廠12人獲刑最重判監近5年

撰文：中天新聞網
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上海寶山區人民法院近日宣判一宗團夥製售「涉黃手辦」案件。

手辦工廠老闆、員工等12人因「製作、販賣淫穢物品牟利罪」被判處不等刑期，最重刑期為4年9個月。

爭議較大的一款手辦是一個女性跪在地上的形象，上身和下體都穿有「可脫卸式內衣褲」，胸部和關節部位做了色素沉澱，沒有特地製作乳頭，下體簡化成一條線。（極目新聞）

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內媒報道稱，此案或為內地首宗涉黃手辦被認定為「淫穢物品」刑事案件。根據一審判決書，案件主犯許某在廣東省東莞市經營一家塑膠製品公司與工廠，開設網店並僱傭員工製作並銷售「涉黃手辦」。

另名主犯為下游經銷商孟某。2023年，公安在許某的兩處倉庫內查扣超過3萬件手辦，均被鑑定為「淫穢物品」。自2022年起，涉案網店共銷售此類手辦超過2萬件，銷售金額達200多萬元人民幣。

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同日，公安在孟某租用的倉庫內，查獲待銷售的涉案手辦3700多件，均被鑑定為「淫穢物品」。判決認定，截至案發時，孟某等人製作涉案淫穢手辦8000件，對外銷售5000多件，另銷售許某等人製作的「淫穢物品」300多件。

寶山區人民檢察院2024年9月，以犯製作、販賣淫穢物品牟利罪起訴12名被告。今年4月9日，寶山區人民法院作出一審判決，12名被告人被判構成製作、販賣淫穢物品牟利罪，刑期從4年9個月到‌有期徒刑1年、緩刑1年‌不等。

孟某的辯護律師透露，12名被告均放棄上訴。爭議較大的一款手辦是一個女性跪在地上的形象，上身和下體都穿有「可脫卸式內衣褲」，背後有一對翅膀，胸部和關節部位做了色素沉澱，沒有特地製作乳頭，下體簡化成一條線。

律師指，該作品有重慶市版權局頒發的版權登記證，卻因其設計特徵仍被認定為「淫穢物品」。

報道稱，法院認定涉案手辦為「淫穢物品」依據的是公安機關的鑑定結論以及2名證人對手辦的處置方式，稱2名證人購買手辦後亦認為有色情內容而羞於展示，淫穢性質顯而易見。

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