江蘇揚州水豚｢豆包｣外逃40日 動物園發特別懸賞公告
撰文：許祺安
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內媒《澎湃新聞》報道，5月11日上午，江蘇省揚州市茱萸灣風景區管理處發佈一則懸賞公告，稱茱萸灣動物園的卡皮巴拉（水豚）豆包於4月3日出逃，至今已達40天，動物圖發出特別懸賞：凡提供豆包出逃有效信息者均可獲贈茱萸灣門票一張。
公告顯示，嫌疑犯「豆包」於2025年4月3日凌晨，夥同家庭成員集體越獄，霸總、躲躲已「依法逮捕歸案」。目前豆包仍在逃。經查，疑犯身上無危險武器，亦無攻擊性，敬請廣大市民和遊客放心。但越獄犯罪性質惡劣，須依法嚴懲，以震懾其他蓄意逃籠的毛孩子。茱萸灣動物園特別懸賞：凡提供豆包出逃有效信息者均可獲贈茱萸灣門票一張。
據《現代快報》此前報道，4月3日凌晨，3隻卡皮巴拉集體從「公寓」里逃跑。當天凌晨3點左右，平日裏看起來憨厚的霸總，用它的「鐵頭功」撞壞了「公寓」的木質窗戶，然後帶着躲躲和豆包一起溜了出去。目前僅剩豆包還在外面「流浪」。不過，飼養員們已經在附近村莊發現了它的糞便，說明它還在這一帶活動。為了防止卡皮巴拉們再次「越獄」，動物園已經給公寓的木質窗戶加裝了安全防護網。
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