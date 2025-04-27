「與恐龍同期活化石」中國神獸斑鱉全球剩2雄性　基因複製亦難救

你知道「世界上最孤獨的動物」是什麼嗎？近日，有內地網友在江蘇蘇州動物園拍到最後的「中國神獸 」斑鱉，全球僅剩內地、越南各1隻，加上唯一雌性個體已於2019年人工授精失敗後死亡，恐面臨種族滅絕。



網傳影片中，斑鱉體型不小，幾近圓形，軀體扁平，鱉背平滑有光澤，分佈密集且不規則的大大小小黃色斑紋，在水中載浮載沉，看起來活力十足。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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綜合《潮新聞》、《半島都市報》、《新華社》等陸媒報導，斑鱉（Rafetus swinhoei）目前全球確認存活的斑鱉僅有2只雄性，分別位於中國蘇州動物園和越南東莫湖。2023年越南宣漢湖曾發現疑似個體，但未確認性別且後續無明確進展。

2019年4月13日唯一雌性斑鱉在蘇州動物園進行第五次人工授精失敗後死亡，此前從長沙動物園遷居到有雄性個體的蘇州動物園，以進行繁育，但過去的四次人工授精均失敗，專家稱取卵困難，其克隆（Cloning，意即基因複製，又譯「殖株」）技術不夠成熟。

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據悉，在中國神話中，斑鱉被稱為「贔屭」，象徵祥瑞與長壽，常作為碑座形象。作為淡水龜鱉類進化的活化石，斑鱉已在地球上生存了2.7億年，與恐龍同時代，其成年體長可達1.2米，體重超180公斤，壽命長達300歲左右。曾廣泛分佈於長江流域、太湖及越南北部紅河流域，但近代因棲息地破壞和人類活動，野生種群已消失。

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