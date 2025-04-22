重慶女幫西施狗紮雙馬尾連續4日　沖涼搖頭「耳朵掉落」嚇到腳軟

內地重慶市一名郭姓女子近日替自家西施犬洗澡時，意外發現狗狗耳朵尖部竟然掉落。



重慶市一名郭姓女子近日替自家西施犬洗澡時，意外發現狗狗耳朵尖部竟然掉落（微博@河南手機報 影片截圖）

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內地媒體指出，郭姓女子連續四天將狗狗綁成雙馬尾造型，導致耳朵血液循環不佳而壞死，因此在洗澡甩頭時耳朵尖部被甩落。郭姓女子事後立即將狗送醫治療，也呼籲其他飼主應注意綁狗毛的位置，以免造成傷害。

綜合《河南手機報》等中媒報導，郭姓女子平時習慣將自家西施犬的頭頂毛，綁成一個小揪揪的造型。近日，她嘗試改變，連續四天將狗狗的毛綁成雙馬尾。不料到了洗澡當天，郭姓女子將雙馬尾解開，幫狗狗洗澡清潔。沒想到，狗狗洗完澡後習慣性甩頭時，耳朵尖部竟然被甩掉落。

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郭姓女子事後回想表示，

「當時腿都嚇軟了，肯定是之前紮頭髮沒把握好位置。」



她隨即將狗狗送至寵物醫院治療，醫生表示耳尖壞死脫落的情況與柯基犬斷尾類似，對狗狗的聽力並無影響。目前狗狗耳朵已經接受治療並結痂，狀況穩定。

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郭姓女子藉此事件提醒其他飼主，尤其是飼養長毛品種犬隻的主人，在為愛犬綁毛時，務必注意位置與鬆緊程度，避免因長時間過緊綁紥導致血液循環不良，進而引起皮膚組織壞死。

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