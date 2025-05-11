東航長沙飛昆明航班安全出口被乘客打開　涉事旅客被警方帶走

綜合內媒報道，5月11日，長沙至昆明的東航MU5828航班落地後，有乘客打開了飛機的安全出口，導致艙門未按正常時間開啟，旅客下機延遲。



東航長沙飛昆明航班安全出口被乘客打開。（影片截圖）

東航長沙飛昆明航班安全出口被乘客打開。（影片截圖）

內媒《極目新聞》引述知情人士消息稱，此事發生於飛機落地後，打開安全出口的是一名年輕男子，目前該男子已被警方帶走。另外，上述知情人士介紹，機上乘客人身均安全。有機上旅客表示，因為安全出口被別人打開了，所以飛機一直沒有開艙門。

東航長沙飛昆明航班安全出口被乘客打開。（影片截圖）

東航長沙飛昆明航班安全出口被乘客打開。（影片截圖）

有律師表示，該乘客擅自打開飛機安全艙門，擾亂飛行秩序，危害飛行安全，如果情節較輕尚不夠刑事處罰的，公安機構可能對其採取罰款、行政拘留等治安管理處罰。若航空公司已經盡到提醒義務，該乘客仍然擅自打開飛機安全艙門，存在明顯過錯，應當承擔賠償責任。具體的賠償項目可能包括飛機安全檢修費用以及因檢修造成的航班停飛損失等。