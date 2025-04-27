天津外國語大學前校長修剛逝世　突發疾病航班掛7700代碼緊急備降

據內媒《極目新聞》報道，天津外國語大學前校長修剛在乘坐航班途中突感不適，於4月26日凌晨1時因突發疾病經搶救無效去世，享年68歲。其乘坐的航班曾掛出7700代碼深夜緊急備降，但最終不治。



天津外國語大學4月26日深夜發布的訃告顯示，前校長修剛因突發疾病，經搶救無效離世。據內媒《極目新聞》報道，有知情網民透露，修剛是在4月25日晚搭乘廈門航空MF8482貴陽至天津的航班途中突感身體不適，航班隨後緊急備降重慶送醫，但遺憾搶救無效。

內地航班信息平台飛常準APP顯示，當晚MF8482航班的確於21時48分在重慶上空發出7700告警。據了解，7700代碼代表飛機遇險或有緊急狀況。

其後，重慶江北國際機場工作人員回應表示，該航班於當晚22時08分在重慶備降，並於23時24分重新起飛，次日凌晨安全抵達天津。至於備降的具體原因，機場方面稱需向航空公司了解。

航班曾掛7700緊急代碼。

廈門航空公司工作人員亦回應指，能確認該航班在重慶備降，但備降原因需提供乘客相關信息後才能進一步查詢。資深機長陳建國則解釋，飛機掛7700代碼，「航班上有乘客突發疾病需要救助，飛機可以掛7700代碼」。

對於網上所傳修剛教授於航班上突發疾病、備降重慶一事，天津外國語大學一位工作人員證實屬實，並表示「具體情況需要詢問校辦公室」。

在事發僅10天前，修剛還曾出席浙江越秀外國語學院的活動。該校於26日深夜亦發布《沉痛悼念修剛校長》的訃告。根據天津外國語大學訃告資料，修剛1957年7月出生於遼寧丹東，1975年8月參加工作，1977年7月加入中國共產黨，為教授、博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家，曾獲評天津市勞動模範。

他於1978年至1982年在遼寧師範大學日語專業本科學習，之後在天津外國語學院（現天津外國語大學）攻讀日語碩士，1984年留校執教。歷任日語系副主任、主任、院長助理、副院長、院長及校黨委副書記、校長等職務，於2019年2月退休。