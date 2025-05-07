國航上海飛東京航班驚傳「劫持警告」　出行平台飛常準疑似鬧烏龍

國航（中國國際航空）一架由上海飛往日本東京的班機，一度被航班訊息平台飛常準傳出「7500告警」，即是「劫持警告」，引發廣泛關注。不過，飛常準方面回應稱，班機已平安抵達目的地，目前正在核實告警的具體原因。



國航CA929航班一度被飛常準傳出「7500告警」。（飛常準）

國航CA929航班一度被飛常準傳出「7500告警」。（飛常準）

周二（5月6日）上午10時12分，國航CA929航班從上海浦東機場T2起飛，航班執飛機型為空巴A350-941（寬體機）。惟11時55分，飛常準就該航班發出「7500告警」。

公開資料顯示，「7500」應答機代碼代表非法干擾，即飛機遭遇劫機或面臨劫機危險。

對此，飛常準方面回應，國航CA929航班飛行過程中未發生任何異常狀態，航班全程安全順利。飛常準顯示，該航班已於當地時間當日13時41分正常降落在東京成田機場。

國航空巴A350客機。（示意圖片/網上圖片）

國航知情人士亦確認，CA929航班是正常運行的，未掛出「7500告警」。

對於顯示國航CA929航班對外掛出「7500告警」的具體原因，飛常準方面稱，目前正在核實。

公開資料顯示，飛常準（VariFlight）是一款專業航班出行服務APP，於2011年正式上線，提供航班延誤預警、分析和行程規劃服務。