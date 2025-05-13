傳耗資10億潮汕豪宅｢英之園｣將被強拆　官方：屬非法佔用集體土地

內媒《大皖新聞》報道，潮汕傳耗資10億（人民幣，下同），佔地57.389畝的豪宅「英之園」將被強制拆除。5月13日，當地證實事件，並指正在處置。



英之園。（網上圖片）

英之園。（大皖新聞）

近日，汕頭市潮陽區人民政府發佈一則強制拆除公告，指原村民陳英彪未經批准，擅自在西臚鎮西二社區鯉魚溝洋坊，佔用該社區集體土地57.389畝建「英之園」。有關部門限陳英彪在本公告公布之日起45日內自行拆除上述違法建（構）築物和設施完畢並清理現場。如陳英彪逾期未拆除完畢的，潮陽區政府將依法予以強制拆除。

5月13日，汕頭市自然資源局潮陽分局職員證實，該公告屬實。潮陽區西臚鎮鎮政府職員表示：「屬實，我們當地在處置。」

強拆公告。（汕頭政府）

網上資料有顯示，英之園，從2013年開始籌備建設，具有典型潮汕建築風格，由潮陽西臚鎮陳氏三兄弟私人投資，投資近10億元。該園採用駟馬拖車格局，四棟北京四合院，後歐式七棟別墅，古風庭院環繞四周。

英之園。（網上圖片）

英之園。（網上圖片）

英之園。（網上圖片）

網民評論：

「如此大的工程沒有經過審批就建起來了，能說得過去嗎？應該嚴查房建局有關人員的瀆職及不作為職責。」

「10個億建的房子，也不是短時間能成功的，為什麼在施工時不干涉？」

「拆了可惜！可以保留的話給民眾免費觀看」

「很多人就是覺得建起來了政府不敢強拆，所以這麼肆無忌憚，無視法律。」

