大灣區古迹遺址見證中國百年巨變　海上絲路重要通道在哪？

考究歷史，粵港澳大灣區可說是近代中國變革的搖籃，民主革命先行者孫中山即為廣東中山人。與此同時，大灣區也是海上絲綢之路的重要節點，岐澳古道為中國打開一扇「睜眼看世界」的窗口。

漫步一眾古迹遺址，既感受嶺南先民「向海而生」的開拓精神，也親身見證中國百年的滄桑巨變。



東莞虎門銷煙遺址 重遊鴉片戰爭古戰場

坐落於東莞市虎門鎮的鴉片戰爭博物館，是紀念性和遺址性相結合的專題博物館，總面積達80萬平方米，包含全國重點文物保護單位「林則徐銷煙池」與「虎門炮台舊址」，是鴉片戰爭的歷史見證。

著名的「銷煙池」位於鴉片戰爭博物館的主館「虎門林則徐紀念館」內。（視覺中國/當代中國授權）

威遠炮台遺址是虎門炮台遺址中保存最完好，全長360米、高45米，共有25個炮位。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

鴉片戰爭博物館始建於1957年，初期命名為「林則徐紀念館」，1972年曾經改名為「鴉片戰爭虎門人民抗英紀念館」，及至1985年再重新命名為「虎門林則徐紀念館」。

及後為利於對鴉片戰爭遺址的管理，又再增加一個新名字，即「鴉片戰爭博物館」。

嚴格來說，鴉片戰爭博物館共有兩大展館。銷煙池位於主館「虎門林則徐紀念館」內，其他展品還有林則徐手書的對聯、條幅，以及當年繳獲英軍的洋槍、洋炮等珍貴的實物資料。

至於當年鴉片戰爭古戰場遺址，也是中國保留得最完整、最有規模的古炮台之一的威遠炮台（也是其中一座虎門炮台遺址，另一座為沙角炮台遺址），則與海戰博物館共為另一部分，同屬鴉片戰爭博物館管轄。

中山孫中山故居 近代中國變革起點

孫中山故居位於中山市翠亨村，現址已成為國家一級博物館，亦是國家5A級旅游景區。1866年11月12日，孫中山誕生於此。

孫中山故居是由孫中山本人親自設計並主持建造。（視覺中國/當代中國授權）

孫中山故居的書房，孫中山就是在這裏草擬《上李鴻章書》。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

孫中山故居是一幢磚木結構、中西結合的兩層樓房，並設有一道圍牆環繞著庭院，由孫中山本人親自設計並主持建造。

故居內部有不少地方源於孫中山本人，其中在正門的一副對聯，「一椽得所，五桂安居」，據傳就是孫中山在落成後親筆撰寫。

故居正廳的擺設亦是孫中山親自布置。1883年，孫中山從檀香山帶回來兩盞煤油燈，並放置在橋台上。

此外，故居的書房至今仍保存孫中山使用過的書桌、枱椅、鐵床。1893年的冬天，孫中山在書房內草擬《上李鴻章書》，提出「人能盡其才、地能盡其利、物能盡其用、貨能暢其流」的主張。

佛山南風古灶 海上絲路「名物」產地

南風古灶建於明代正德年間，距今有超過500年歷史，是世界上連續使用至今最古老的柴燒龍窯。

南風古灶仍在使用，是世界上連續使用至今最古老的柴燒龍窯。（視覺中國/當代中國授權）

南風古灶出產的石灣陶器舉世聞名，經海上絲路遠銷國外。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

所謂「龍窯」，皆因窯口建於山坡之上，窯體猶如巨龍從天而降。石灣的居民稱龍窯為「灶」，加上龍窯的灶口正對南方，灶尾榕樹成蔭，每到夏天涼風送爽，故亦稱「南風灶」。

文獻記載，石灣陶器在宋代已有出口。當時對於海外國家來說，相較瓷器，陶器是廉價的日用品。明代以後，石灣陶器的出口不僅是日用陶器，藝術陶塑、建築園林陶瓷等也源源不斷輸出國外，外銷主要區域有東南亞、阿拉伯半島和非洲東部等。

對普通游客而言，南風古灶最有趣好玩之處是石灣陶瓷博物館內的大型玩陶廳，不僅可觀賞到古老的柴燒技藝和石灣陶藝創作的絕技，還可親身體驗製陶和柴燒的樂趣。

中山岐澳古道 海上絲路重要通道

岐澳古道是古代的香山縣城石岐（今中山市石岐）通往濠鏡澳（今澳門）的陸上通道，修建於清咸豐十年（1860年）。明清時期的香山縣，包含今天的中山、珠海和澳門。

岐澳古道五桂山段是中山市民的郊遊遠足好去處。（視覺中國/當代中國授權）

岐澳古道曾是興盛一時的貿易通道和官道，當年的花崗岩石板仍然保存完好。（中山市檔案館藏/當代中國授權）

（當代中國製圖）

岐澳古道全長70公里。清中葉後，石岐的百姓會沿岐澳古道往來石岐與海外貿易重要中轉港澳門，有識之士則循此道將西方物產、思想文化帶回來。

到了1936年，岐關公路全線通車，岐澳古道完成歷史使命，逐漸被人遺忘。

想要徒步體驗岐澳古道，重走「中山絲綢之路」，推薦自2018年起正式對公眾開放的五桂山路段，全長5.5公里，是保存最為完好的岐澳古道，也是中山市民的假期好去處。

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