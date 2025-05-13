韓愈等人立功！科研人員借古詩詞重塑長江江豚1400年分布格局

近期，中國科學院水生生物研究所的科研團隊利用古代詩詞，重塑了長江江豚過去1400年的分布格局。長江江豚是全球唯一的淡水江豚種群，曾廣泛棲息於長江流域，但目前僅剩約600隻，面臨滅絕危機。



「江豚吹浪，晚來風轉夜深雨。」（宋，賀鑄《擁鼻吟》），「江豚時出戲，驚波忽蕩漾。」（唐，韓愈的《岳陽樓別竇司直》）……該研究團隊收集了724首提到江豚的詩詞，研究成果發表於《當代生物學》期刊。結果顯示，長江江豚的分布範圍在過去1400年中縮減了65%，其中大部分縮減發生在最近一個世紀。

研究作者梅志剛表示：「我們將數千年的中國文化與生物多樣性聯繫起來。」他指出，這項研究填補了從化石及DNA中獲得的長期信息的空白，展示了人文藝術與生物保護的結合力量。

中國科學院水生生物研究所長江江豚繁育研究中心訓練員正給長江江豚投喂。（新華社）

詩詞中提到江豚的記錄反映了古代中國人與自然的深厚聯繫。在清代，有477首詩詞提及江豚，明代177首，元代27首，宋代38首，唐代5首。其中約50%的詩歌記錄了具體的地理位置，78%的記錄來自長江幹流。

研究還發現，自唐代以來，江豚在長江幹流的分布縮減了33%，在支流和湖泊的分布範圍縮減了91%。這一結果與之前的研究相互印證，表明人類活動是主要原因。

梅志剛強調，保護自然不僅是科學的責任，還與文化和歷史息息相關。藝術能夠產生情感聯繫，讓人們意識到與自然和諧相處的重要性。