韓愈等人立功！科研人員借古詩詞重塑長江江豚1400年分布格局
撰文：陳進安
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近期，中國科學院水生生物研究所的科研團隊利用古代詩詞，重塑了長江江豚過去1400年的分布格局。長江江豚是全球唯一的淡水江豚種群，曾廣泛棲息於長江流域，但目前僅剩約600隻，面臨滅絕危機。
「江豚吹浪，晚來風轉夜深雨。」（宋，賀鑄《擁鼻吟》），「江豚時出戲，驚波忽蕩漾。」（唐，韓愈的《岳陽樓別竇司直》）……該研究團隊收集了724首提到江豚的詩詞，研究成果發表於《當代生物學》期刊。結果顯示，長江江豚的分布範圍在過去1400年中縮減了65%，其中大部分縮減發生在最近一個世紀。
研究作者梅志剛表示：「我們將數千年的中國文化與生物多樣性聯繫起來。」他指出，這項研究填補了從化石及DNA中獲得的長期信息的空白，展示了人文藝術與生物保護的結合力量。
詩詞中提到江豚的記錄反映了古代中國人與自然的深厚聯繫。在清代，有477首詩詞提及江豚，明代177首，元代27首，宋代38首，唐代5首。其中約50%的詩歌記錄了具體的地理位置，78%的記錄來自長江幹流。
研究還發現，自唐代以來，江豚在長江幹流的分布縮減了33%，在支流和湖泊的分布範圍縮減了91%。這一結果與之前的研究相互印證，表明人類活動是主要原因。
梅志剛強調，保護自然不僅是科學的責任，還與文化和歷史息息相關。藝術能夠產生情感聯繫，讓人們意識到與自然和諧相處的重要性。