故意抓撓皮膚致敏　上海女靠虛構衛生問題白住一個月酒店被捕

近日，上海市普陀警方成功破獲一起尋釁滋事案件，涉案女子王某在明知自己是過敏性體質的情況下，仍故意抓撓皮膚，並以身上瘙癢、發紅過敏為由，要求酒店退還房費，猶如掌握了「薅羊毛」的財富密碼。最終，故意虛構衛生問題的她被依法刑事拘留。



事情發生在3月15日，普陀分局接到某連鎖酒店負責人報警，稱王某以酒店衛生不達標為由，要求退還房費。警方迅速趕往現場調查，經查，王某一天前入住該酒店，卻在退房時聲稱酒店衛生不達標，導致其身上發了大量紅疹，出現皮膚瘙癢過敏的症狀，並以此要求店家退還房費。在協商期間，雙方就賠償方案無法達成一致，遂報警處理。

一開始，民警對雙方展開調解工作，但過程中，酒店員工在整理王某退房後的房間時，意外撿到了一份她遺落在桌上的病歷，發現其早在入住之前就已經確診為皮膚過敏，而非入住後才導致。同時，劉姓經理又查詢了本品牌酒店系統，得知王某竟在外省酒店也同樣發生過類似糾紛，十分可疑。

涉事女子要求退款。（澎湃新聞）

調查顯示，王某於一個月前剛剛到上海旅遊，先後輾轉十多家酒店，但都沒住兩天便匆匆退房。意想不到的是，王某住過的所有酒店管理人員皆反饋稱，其在退房當天都曾以衛生問題導致皮膚過敏為由，要求酒店退款免單，與劉經理遇到的情況如出一轍。警方還問詢了其曾就診過的醫生，醫生反饋稱王某的症狀疑似是自己抓撓導致。

最終，王某於4月24日在閔行區某浴場被警方抓獲。王某對其行為供認不諱，表示從小便是過敏性皮膚體質，為了節省房費，故意虛構衛生問題，還對醫生故意否認自己的既往病史和就診記錄，以達到混淆視聽的目的。目前，王某已因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。警方提醒，酒店需加強內部管理，市民應遵守法律，以合法方式維護自身權益。