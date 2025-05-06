內地連鎖酒店避孕套掛牆、假眼睫毛貼窗簾　住客：只想要一個道歉

有女事主反映，近日與朋友入住江西新余市某酒店時，屢次發現房間沒有搞好衛生，包括牆上粘着避孕套，窗簾上有假眼睫毛等。



《紅星新聞》報道，事主陶女士稱，5月3日與朋友入住新余市某酒店，她們準備洗澡時，在907號房間的洗手間牆上發現避孕套。她們向酒店反映後，被調至805號房間，卻在窗簾上發現一對假睫毛，翌日又在床單上發現污漬。

女事主入住江西新余市某酒店時，發現洗手間牆上粘着避孕套，房間窗簾上有假睫毛。（影片截圖）

女事主入住江西新余市某酒店時，發現洗手間牆上粘着避孕套，房間窗簾上有假睫毛。（影片截圖）

陶女士稱，她已經在預定平台上傳事發過程描述和視頻，希望酒店向她和朋友道歉，「我們只是想要酒店一個道歉，因為酒店衛生做得太差了」。另據《閃電新聞》報道，事主透露涉事的是格菲酒店，「給我發了個紅包，我說我不需要你們的紅包」。

5月5日，涉事酒店前台員工表示，可能是服務員搞衛生的時候沒有抬頭看牆壁，導致907號房間洗手間的牆壁不乾淨，當晚已為顧客更換房間，「保證（床上用品）是一客一換的」。

涉事的格菲酒店。（ctrip）

關於顧客稱805號房間出現假睫毛和床單不乾淨的情況，前台表示，因為顧客退房時未反映，需要聯繫對方再了解。涉事酒店的店長施女士表示，將會調查上述情況，給顧客一個答覆。