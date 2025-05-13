內地興起「上門私廚」月入可達數萬　前酒店廚師：經常「爆單」

內地近年興起「上門私廚」這一職業，吸引不少廚師入行，當中不乏「五星級大廚」。來自四川成都的95後男子許少武便是其中一名上門私廚，原本在酒店工作的他在一次偶然的機會下入行，現時月收入穩定在數萬元人民幣以上，相比之前翻了幾番。



1997年出生的許少武來自廣東珠海，十年前進入廚師行業。因愛情的原因，他選擇了來到成都。在一家酒店工作的他，偶然間接觸到了上門私廚的機會。一位客人在商務宴請中詢問他是否願意去家裏做菜，這次經歷讓他從此踏上了這條新路。

許少武在廚師行業年資逾十年。（封面新聞）

隨著業務的不斷增長，他開始在社交平台上分享自己的上門烹飪影片，吸引了大量粉絲。2020年，許少武更辭去酒店工作，專心投入到上門私廚的創業之中。隨著團隊的成立，他的業務規模迅速擴大，最高峰時期擁有十多名全職廚師和數十名兼職人員。

現時，他的朋友圈裡常常出現「下班，明天又是爆單的一天」以及「這個點才下班，睡三個小時繼續幹」等忙碌的日常，展示了他與火爆訂單的緊密關係。許少武的業務模式主要包括兩種服務：客戶自備食材或廚師提供全包服務。根據不同的需求，價格也有所不同。如今，他每天都有穩定的訂單，尤其是家庭和商務宴請，這些訂單大多由老客戶轉化而來。

工作中的許少武。（封面新聞）

在過去的幾年中，許少武注意到行業競爭的加劇，這促使他不斷提升服務質量。他表示，入行初期，從業者並不多，但現在上門私廚已成為一種普遍的生活方式，越來越多的廚師從傳統飯店轉型為上門廚師。

「競爭越來越激烈，這促使我們不斷優化服務」，他坦言，以前只是做好飯後就離開，而現在則會提供更全面的服務，包括餐具的準備和清理工作。

許少武做的菜品。（封面新聞）

許少武做的菜品。（封面新聞）

許少武做的菜品。（封面新聞）

隨著商務宴請的增加，許少武的收入也達到了前所未有的水平，月收入穩定在數萬元以上。然而，為了保持高品質的服務，他的團隊人數有所精簡，選擇資深廚師以確保技術的穩定性和品牌口碑。

許少武認為，行業機遇與風險並存，如何保障服務質量和食品安全是所有從業者面臨的挑戰。他希望未來行業能夠更加規範，借鑒成熟的服務管理模式，確定準入門檻並完善支付和糾紛解決機制，推動行業的長期發展。