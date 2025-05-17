12歲女三個月內莫名增重25斤　專家腦下垂體找到疾病「破綻」

湖北咸寧12歲女孩琦琦在短短三個月內莫名增重25斤，令家人感到疑惑。儘管她的飲食正常，且常規檢查如甲狀腺功能和生長激素均顯示正常，但她的體重仍然持續上升。最終，武漢兒童醫院的多學科專家們在她的垂體中發現了病因，並成功治療。



去年10月，琦琦的父母注意到女兒的體重驟增，從原本的標準體重變成了66.7公斤，明顯超過同齡人的平均水平。雖然他們最初以為這是正常的生長，但隨著體重的急劇增加，開始懷疑是否存在健康問題。

在醫院檢查中，專家發現琦琦的促腎上腺皮質激素（ACTH）和皮質醇水平升高。經進一步的MRI檢查，發現她的垂體有一個小腫瘤，這可能是導致她肥胖的根本原因。專家團隊懷疑琦琦患上了庫欣病，這是一種由於腫瘤分泌過量ACTH而造成的疾病。

為了確診，醫療團隊進行了高難度的巖下竇血液採集，結果顯示琦琦的ACTH水平異常高，證實了診斷。隨後，她於2025年初接受了手術，成功切除了垂體腫瘤。

手術後的一個月內，琦琦的體重有了明顯下降。到5月14日，檢查時她的體重已降至53公斤，減重達13公斤，恢復了健康的外貌。

醫院介入放射科主任劉新獻表示，這項微創手術不僅創傷小，且診斷精準，對於類似病例的治療具有重要意義。他提醒家長，若孩子在正常飲食下出現莫名增重的情況，特別是伴隨臉部圓潤和皮膚異常，應及時就醫檢查，以排查庫欣病的可能性。