3歲男童患罕見病　曾被取笑似米奇　手術成功去除頭上巨痣

患有先天性巨痣和多發痣的3歲男童琪寶，此前做手術將擴張器放入頭部，變成「米奇」的他更受到許多異樣眼光，導致他不願與人溝通。不過近日傳來好消息，琪寶已完成第二次手術，取出擴張器並去除頭上的黑痣。



《新京報》報道，5月13日，琪寶母親陳女士介紹，自己產檢時一直沒有問題，直至分娩後，醫生才告知「孩子可能有很大的黑色胎記」，因為先天性巨痣有一定癌變幾率，還有美觀的問題，作為媽媽的她感到自責內疚，「把他生出來，卻沒有給他一個很好的皮膚，我的想法是一定要給他治好」。

陳女士一家帶著琪寶從福建去到上海，陸續治療了5個月，做了兩場手術。陳女士介紹，琪寶第一次手術是在頭部兩側放入擴張器後再注射水，「他之前很難受，兩個包包頂著很小心翼翼，愈吹愈大，（頭皮像）氣球愈來愈薄，時刻擔心它（頭皮）破了」。

在治療期間，琪寶頭部兩側頂著的擴張器，曾被人取笑像米奇老鼠。（影片截圖）

醫生術前為琪寶檢查。（影片截圖）

陳女士稱，在治療期間，琪寶頭部兩側頂著的擴張器，曾被人取笑像米奇老鼠，也受到了很多的異樣眼光和指指點點，「以前他不講話，就坐在他的推車裏然後就蓋住篷」。當時她也感到很難受，「我們不是一開始就很堅強，我們是擦乾眼淚往前走的」。

近日，琪寶完成了第二次手術，取出擴張器並去除頭上的黑痣。陳女士稱，手術進行了六個半小時，非常成功，後續還需接受多次修復手術。手術後，琪寶也開心地說自己愛拍照了，母親節當天還說要賺錢給媽媽買唇膏。

母親節當天，琪寶說要賺錢給媽媽買唇膏。（影片截圖）

琪寶完成第二次手術，取出擴張器並去除頭上的黑痣。（影片截圖）

《陜西都市快報》報道，西安國際醫學中心醫院整形外科主任、副主任醫師孫峰介紹，先天性巨痣是黑色素細胞在皮膚各層及其他組織中克隆性增殖、排列成巢狀而形成的先天性良性腫瘤。先天性巨痣有可能隨著年齡增長而增大，不僅嚴重影響外觀，還有一定的惡變率，一般需要做手術切除。

針對頭上的巨痣，手術一般會先採取在頭頂埋置擴張器，定期注水擴張和皮瓣養護。一段時間後取出擴張器，同時切除剩餘的先天性巨痣皮膚，並採用擴張後的皮瓣修復切除後的創面。