重病婦親赴銀行取款病死　銀行否認要求本人到場：已給10萬和解

周三（14日），內地一名網民爆料，稱自己姑媽因重病纏身，讓女兒持證件前往中國農業銀行的湖南株洲田心支行取款看病，但被銀行要求必須「本人前來辦理」。之後，老人被家屬抬至銀行辦理業務，可就在辦理取款業務期間去世。湖南株洲市石峰區政府工作人員回應表示，經法警確認，老人是突發疾病死亡，目前已經上報處理。



5月16日，老婦家属彭先生稱，已與銀行方面達成和解。銀行方面將負責老人的喪葬費用，以慰問金的形式向家屬支付10萬元。 而銀行則否認要求老婦本人親自到場，稱彭女士的大女兒陳女帶著婦人的存摺以及身分證到銀行提款，但是在櫃檯連續3次輸入錯誤密碼，導致帳戶被鎖定，按規定密碼錯誤超過次數，需本人重新設定，但陳女全程未提到婦人病重，銀行完全不知情。



銀行：曾提議先送老婦去醫院，被拒絕

下午4點多，陳女和女婿用輪椅將婦人推到銀行，監視器畫面顯示婦人雙眼緊閉、無法應答，已處於昏迷狀態。工作人員見狀，立刻開始快速通道，明確告知：「這種情況可以上門服務，不需要老人親自來！」、「如果急需用錢，銀行可直接將款項劃至醫院！」但家屬拒絕所有提議，堅持現場辦理。

事主到了農業銀行門口時慢慢倒下離世。（影片截圖）

由於婦人情況危急，工作人員再次建議：「先送老人去醫院，留女兒在銀行辦手續」，但家屬表示不送醫，要求直接領錢辦理後事。即使如此，工作人員依舊不放棄，提議陳女留下來辦理業務，讓女婿帶婦人回去休息，結果家屬再度拒絕，最後導致婦人不幸離世。

據此前報道，自稱是去世老人的侄子在短片平台爆料稱，其姑媽因多病纏身，偏癱導致腿部受傷在醫院治療，遂讓其女兒持兩人身份證前往農業銀行田心支行取5萬元人民幣定期存款，可銀行工作人員告知必須要本人親自來銀行辦理。

當時，表妹明確告訴工作人員母親重病在身，不能親自到銀行辦理手續，可農業銀行工作人員明知存款人身體不健康的情況下，仍要求當事人前來。表妹遂聯繫親人，之後姑媽被用輪椅抬著前來銀行辦理取款手續，可就在該農業銀行門口時慢慢倒下離世。

涉事中國農業銀行田心支行。（影片截圖）

事主到了農業銀行門口時慢慢倒下離世。（影片截圖）

事件曝光後引起廣泛爭議，不少網民皆認為銀行工作人員的要求不妥，甚至需要為事主死亡負責，「取自己的錢，卻被防賊一樣對待」、「這下如何收場」、「銀行規章太僵硬，沒能靈活應對情況」、「這個事情上，最應該譴責的還是醫院。在其他國家，任何病人只要入院之後，不管有沒有錢，必須要先醫治」。

不過目前事件引來反轉，內地輿論也開始轉向。有網民批評，該老婦的女兒行為「明顯是碰瓷」、「銀行沒有錯為何要給錢」、「太不公平了，銀行不應該給錢助長這種歪風。」