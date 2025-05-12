湖南鄉村驚現非法代孕實驗室 有聾啞女收28萬代孕
撰文：許祺安
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綜合內媒報道，義工上官正義今日（5月12日）舉報湖南長沙兩地存在非法取卵和胚胎移植的違法行為，當地表示正在調查。其中一處代孕實驗室，甚至利用殘障人士代孕牟利。
據介紹，長沙村莊的自建房中存在地下代孕實驗室，病房裏面擺放了16張病床。病房內有位聾啞代孕者，來自陝西商洛，她用手語比劃收到28萬（人民幣，下同），另一位四川女子稱「到手十多萬」。
該團伙分工明確，反偵查和防範意識極強，採用多輛無牌車輛通過轉運的方式在長沙縣、開福區運送卵妹代媽，每天都有4-10人在此手術。
長沙縣衛生健康局發佈情況通報稱，2025年5月12日上午，長沙縣衛生健康局接到舉報，反映長沙縣一處出租民房內疑似存在非法代孕活動。長沙縣衛生健康局高度重視，立即組織工作人員趕赴現場。目前，涉事場所已被查封，場所內相關工作人員已被控制，後續將根據調查情況依法依規嚴肅處理。
而在另一處代孕地點為長沙市開福區轄區別墅內，執法人員抵達後，室內多人翻牆逃竄。在別墅院牆附近，草叢裏四處散落着逃跑的涉事人員脫下的手術服、手術帽等物品。
而在手術室內還有被注射麻藥未清醒人員也被拋棄。隨後，執法人員聯繫120將該女子送到當地醫院監護。現場還有一些取過卵的女子，因為身體比較虛弱無法行走。執法人員聯繫救護車將她們帶離現場，進行診治和看護。
一名參與代孕的女子表示，她是來自貴州的苗族人，來這裏進行胚胎移植，中午12點多剛到，還沒有進行移植手術，相關人員給了她16萬元的費用進行代孕。
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