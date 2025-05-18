人身攻擊｜深圳女應徵文員獲HR回覆「太醜了」　官方啟動核查處置

有網民反映，她在招聘平台上見到深圳某財務管理公司在招聘文員，她聯繫對方時，結果獲回覆稱「不行，太醜了」。

5月17日，深圳市龍崗區人力資源局工作人員稱，已經啟動對涉事企業的核查和處置。



《上游新聞》報道，5月16日凌晨，事主陳女士在社交平台發文稱，自己在Boss直聘上看到深圳某財務管理公司在招聘文員，月薪為2000-3000元（人民幣，下同），位於深圳市龍崗區，於是在Boss直聘上向對方了解具體情況。然而，對方竟回覆「不行，太醜了」，令陳女士感覺非常無語和氣憤，「氣得我說不出話來，已自閉！」。

陳女士分享經歷後，立即引起網民關注，不少人出言安慰她，對於其遭遇表示氣憤，紛紛要求涉事公司必須道歉，並建議有關部門嚴查該公司，還有人換成該公司負責人的頭像，透過Boss直聘軟件留言並對其反擊嘲諷。

陳女士在網上求職時被回覆「太醜了」。（上游新聞）

陳女士介紹，自己已畢業2、3年，最近在找工作，看到合適的職位空缺都會投遞簡歷，當日她看到涉事公司的招聘也是禮貌性詢問相關情況，未料會獲此回覆，「第一次碰到這種人，氣得說不出話來，心中堵著一口氣」。她事後通過Boss直聘投訴涉事公司，目前只收到平台的自動回覆，稱會監督相關賬號。

對於為何評價應聘者「太醜了」一事，涉事公司負責人韓女士表示，「別人回的，下面那個人」，並反覆強調「不用管它，就這樣就行了，當作沒看見，沒關係的，她（陳女士）想怎麽搞就怎麽搞」。

韓女士又稱，目前助理崗位仍在招聘中，公司運營得非常好，仍正常工作。至於有網民換成韓女士的頭像在招聘軟件上嘲諷攻擊一事，她則稱「我知道的，這些人吃飽了沒事幹，不做正事，才有那麽多時間」。

公司負責人被網民換頭像嘲諷。（上游新聞）

5月17日，深圳市龍崗區人力資源局工作人員稱，已第一時間聯繫陳女士，並同步啟動對涉事企業「深圳市XX財務管理有限公司」的核查和處置。

有內地律師介紹，勞動者依法享有平等就業和自主擇業的權利，勞動者就業不因民族、種族、性別、宗教信仰等不同而受歧視。用人單位招用人員、職業中介機構從事職業中介活動，應向勞動者提供平等就業機會和公平就業條件，不得實施就業歧視。

涉事公司拒絕簡歷的理由是相貌問題，構成職業歧視，侵犯了求職者的平等就業權以及人格尊嚴。事主有權要求公司承擔賠禮道歉的民事責任，還可以向勞動監管部門舉報投訴，勞動監察部門應當對相關單位責令改正、罰款等。