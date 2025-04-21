內地男試駕奧廸Benz故意撞爛5車釀80萬損失　被揭是求職奇招

南京一名男子近日先後在兩家豪華房車的展售店進行試駕，先是試駕Audi（奧廸）時撞毀3輛車及展示台，隔天又在Benz店裡撞壞兩輛車，造成近80萬元（人民幣，下同）損失。



據報導，第一天的奧迪工作人員認為，這可能就是試駕人不小心造成的，男子也自己辯解說是因為操作不當才急加速，造成了事故。

南京一名男子近日先後在兩家豪華車的展售店進行試駕，先是試駕Audi時撞毀3輛車及展示台，隔天又在Benz店裡撞壞兩輛車，造成近80萬元人民幣損失（抖音@齊魯晚報·果然視頻 影片截圖）

由於兩次事故恰巧都是同一名交通警察來處理，查看完兩宗事故後，交警發現存在人為故意的可能。面對警方的詢問，這名男子承認兩宗事故都是他有意造成的。

原來，這名男子因欠債被銀行催收，於是企圖通過製造事故，讓展售店「被迫」僱用他以工資償還債務，省得他自己再去找工作了。

檢察機關認定他的行為構成尋釁滋事罪，因保險公司拒賠，男子需全額賠償損失，最終法院判處他有期徒刑4年8個月。

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這則消息衝上微博熱搜，引發內地網友關注。有網友直呼，

「啊，這腦迴路？」

「這求職方式太『獨特』了」

「有地方吃飯了，管吃住」

「汽車店也夠倒楣了」

「不光缺錢，還缺心眼兒」



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