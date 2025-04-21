內地男試駕奧廸Benz故意撞爛5車釀80萬損失 被揭是求職奇招
撰文：ETtoday
出版：更新：
南京一名男子近日先後在兩家豪華房車的展售店進行試駕，先是試駕Audi（奧廸）時撞毀3輛車及展示台，隔天又在Benz店裡撞壞兩輛車，造成近80萬元（人民幣，下同）損失。
據報導，第一天的奧迪工作人員認為，這可能就是試駕人不小心造成的，男子也自己辯解說是因為操作不當才急加速，造成了事故。
由於兩次事故恰巧都是同一名交通警察來處理，查看完兩宗事故後，交警發現存在人為故意的可能。面對警方的詢問，這名男子承認兩宗事故都是他有意造成的。
原來，這名男子因欠債被銀行催收，於是企圖通過製造事故，讓展售店「被迫」僱用他以工資償還債務，省得他自己再去找工作了。
檢察機關認定他的行為構成尋釁滋事罪，因保險公司拒賠，男子需全額賠償損失，最終法院判處他有期徒刑4年8個月。
同場加映：HR指他「欠熱誠」未予錄取！事主不解意思 過來人指是「這態度」（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+6
這則消息衝上微博熱搜，引發內地網友關注。有網友直呼，
「啊，這腦迴路？」
「這求職方式太『獨特』了」
「有地方吃飯了，管吃住」
「汽車店也夠倒楣了」
「不光缺錢，還缺心眼兒」
同場加映：見工被問「為何想來我們公司」？網民稱「這答法」任何行業都適用（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+11
內地男把臉紋成「熊貓眼」求職處處碰壁 大感後悔終痛下決心洗光「AI主播」春節報新聞零失誤！真人主播將被取代？學者稱杞人憂天求職信｜叫ChatGPT「代筆」寫自述？留意3大瑕疵 資深HR一眼睇穿見工｜面試時怎「投其所好」贏得HR好感？網民稱「2特質」為關鍵
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】