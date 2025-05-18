新疆多地現不明飛行物　幾秒內突加速消失　氣象局：並非氣象衛星

5月16日晚，新疆多地的夜空中出現不明飛行物。有目擊者稱，飛行物幾秒內突然加速消失。新疆維吾爾自治區氣象局工作人員表示，該不明飛行物並非氣象衛星，暫不清楚飛行物的具體信息。



《極目新聞》報道，多位目擊者表示，該飛行物分為上下兩個扇形，中間有一條很明顯的分隔線，在夜空的襯托下特別明亮，不少人都用手機拍攝下當時情景。

烏魯木齊網民「xerman」稱，當晚10時56分，他和朋友正在從昌吉回烏魯木齊市的路上，天空突然出現一個發光物體，起初他們以為是月亮，「那種細細的月亮，但是後來它變形了，變成中間是圓形，上下扇子形狀的亮點」。

他表示，該飛行物開始飛行得很緩慢，他和朋友欲開車追上看個究竟，但幾分鐘後飛行物突然加速，幾秒內就消失不見。

網民「xerman」拍攝到不明飛行物。（影片截圖）

5月16日晚，新疆多地的夜空中出現不明飛行物。（影片截圖）

另一位網民「森林狼」也稱，當晚10時50分許，烏魯木齊上空出現一個看不清形狀的飛行物，但能確定它是由上下兩部分非常亮的結構組成，中間有很明顯的分界線。該飛行物用人耳聽不到任何聲音，剛開始飛行緩慢，後來突然加速就消失了。

此外，新疆阿勒泰地區、伊犁、克拉瑪依市白堿灘區也有網民拍片稱，夜空中出現不明飛行物。烏魯木齊、阿勒泰、伊犁三地相隔數百公里，但三地拍攝者聲稱發現不明飛行物的時間僅間隔幾分鐘。

5月16日晚，新疆多地的夜空中出現不明飛行物。（影片截圖）

5月16日晚，新疆多地的夜空中出現不明飛行物。（影片截圖）

多位目擊者表示，該飛行物分為上下兩個扇形，中間有一條明顯的分隔線。（影片截圖）

克拉瑪依市白堿灘區市民周軍表示，該不明飛行物的發出的光明顯不是無人機或其他飛行物的光。

新疆維吾爾自治區氣象局工作人員表示，氣象部門沒有關注到該不明飛行物，也不清楚其具體信息。不過，該不明飛行物並非氣象衛星，「因為氣象衛星通常肉眼很難觀測到」。