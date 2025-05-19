一家四口自駕遊遭落石砸中　36歲父當場遇難　防護網早破損不堪？

5月1日，內地有一家四口自駕到洛陽欒川縣旅行，期間車輛被從山坡滾落的巨石砸中，駕車的36歲父親當場遇難。家屬質疑，事發路段的防護網早已破損不堪，相關部門未有及時維修，最終釀成慘劇。

5月19日，遇難者母親譚女士稱，兒子的血液檢測結果對酒精含量呈陽性反應，但他事發當天並未飲酒。她表示，兒子正在屍檢，目前未有處理方案，但已聯繫律師，準備起訴相關部門。



《九派新聞》報道，譚女士稱，5月1日晚上，兒子一家四口從洛陽出發開車前往欒川縣老君山景區，翌日晚上從景區回到民宿途中遇到落石，直接砸到頭頂，當場不治，遺下兩名分別2歲多及8歲的女兒，「我兒子是獨生子。我們是白髮人送黑髮人」。

一家四口自駕遊遭落石砸中，駕車的36歲父親當場遇難。（九派新聞）

遇難者妻子曾在社交平台上發文稱，事發路段的防護網早已破損不堪，「防護網上殘留的石頭表面光滑且無泥土痕跡，明顯並非新近掉落，這些安全隱患長期未得到修覆，最終釀成慘劇」。

遇難者妻子又稱，事發後，全家陷入無盡的悲痛與絕望之中，但相關部門從未主動與他們對接溝通，事故發生72小時後，他們仍未得到合理的處理結果與回應，丈夫至今仍無法入土為安。

遇難者妻子曾在社交平台上發文稱，事發路段的防護網早已破損不堪。（抖音）

5月3日，欒川縣政府成立工作組開展事故處置工作。欒川縣交通事業發展中心負責人表示，落石來自山體高處，撞擊痕跡出現在距離公路約130米以上的坡面，判斷為自然墜石。家屬要求按安全生產責任事故處理並給予賠償，暫無法律依據，因此建議家屬走司法程序解決。另外，事發處防護網整體完好，家屬提到的受損防護網是距離事故現場百餘米外區域。

該負責人提到，事故發生後，交警部門對遇難者做血液檢測，結果顯示酒精含量為陽性。不過，譚女士稱兒子在事發當天並未飲酒，「我們對酒精含量不服氣，他不愛喝酒，現在在殯儀館，法醫正重新做鑑定」。

有內地律師表示，根據《公路法》第35條，公路管理機構需按照技術規範對公路進行養護，確保其處於良好技術狀態。若存在管理不善情況，可參考《民法典》第1257條，因林木或其他設施（如防護網）管理不善導致損害，管理者若不能證明已盡到合理義務，需承擔侵權責任。