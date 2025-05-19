網民食串串香埋單222根實際僅119根　店家回應「互相理解」惹眾怒

串串香是四川的特色傳統小食，以竹籤串起食材，無論是海鮮、肉類還是蔬菜也能做成串串香。近日，湖北武漢有網民稱，自己吃串串香時疑被店家多收取近一倍費用，他向對方反映後，竟獲回覆「小事情，理解一下，為啥非要搞3倍賠償」。



當事人介紹，當日用餐後，店家利用手機小程序識別竹籤數量，之後在收銀台手動輸入了222根，加上其他食品費用，總價為293.6元（人民幣，下同），但他與同行朋友拍照識別和人工數竹籤後只有119根。

店家利用手機小程序識別竹籤數量為222根，但實際只有119根。（影片截圖）

店家利用手機小程序識別竹籤數量為222根。（影片截圖）

當事人與商家反映後獲退還差價。不過，涉事門店工作人員表示，「都是小事情，大家應該相互理解一下，為啥非搞3倍賠償」，又稱他們平時數的竹籤數量是正確，之後會向數籤軟件的客服反饋。

當事人在網上反映店家數錯竹籤數量。（影片截圖）

當事人在網上反映店家數錯竹籤數量。（影片截圖）

事件引起網民熱議，不少人認為店家的回應不合理，「多收錢這還算小事情嗎？況且多了一百多根了，就應該按照規則三倍賠付才對」、「三倍賠償理所當然，前面不知道坑了多少個」，也有人表示「會不會太離譜 少了一半」、「我不信商家一直不知道，被發現了就要求顧客互相理解」，更反問店家「如果客人少付將近一半的錢，您還覺得是小事嗎？！」。

串串香是四川的特色傳統小食。（小紅書＠快樂星球）