10女1男燒烤店食霸王餐？　老闆：客人稱喝多了，現已埋單

今年2月，在遼寧大連開燒烤店的杜先生遇到有客人食霸王餐，一桌10人消費了逾千元（人民幣，下同），卻無人結帳直接離開，他當時報警兼發布「尋人啟事」，但一直沒有下文。

近日，杜先生在網上分享事發時的閉路電視畫面，隨後「男子帶10名女子吃千元燒烤逃單」引起網民關注。4月20日，杜先生透露，涉事客人已經聯繫自己，對方表示當日因為「飲大咗」，誤以為已結帳，事後已通過微信支付餐費。



《紅星新聞》報道，2月25日傍晚，杜先生接了一個10多個人的「大單」，便特意安排了店內最大的餐桌；2個多小時後，餐桌上其中一名男子表示由自己買單，其他人先離開，「結果我轉頭忙活了一會兒，回來的時候發現那個男的也走了，但是我並沒有收到付款」。

當日在燒烤店用餐的10女1男。（微博）

杜先生稱，1000多元對於小店來說算是很大的一筆收入，事後他有報警，並在店內張貼「尋人啟事」，不少顧客看到後也幫他在網上廣傳，但一直無人支付餐費。

直至4月19日，杜先生收到陌生人添加其微信好友，對方自稱是當時未付餐費的客人。雙方的聊天記錄顯示，客人解釋，自己當時因為喝了酒，剛好也給別人轉了一筆賬，因此誤以為自己已付餐費。客人隨後通過微信向杜先生轉帳1100元餐費，並表達歉意。

客人向杜先生轉帳支付餐費。（微博）

杜先生表示，事件已告一段落，「無論是不是故意，反正只要事情最後能夠解決就好了，也不希望給對方造成太大的困擾，我就好好做我的生意就行」。燒烤店所在轄區的派出所工作人員表示，對此事具體的警情還不太清楚，若遇到有人報警反映顧客逃單的情況，民警都會按規定接警處理。

有內地律師稱，即使沒有買單的顧客不是故意的，也屬於未履行支付餐費的義務，商家仍有權維護自己的合法權益，可以報警處理，警方會根據具體情況進行處理，幫助商家聯繫到消費者，核實情況後讓消費者支付餐費。若故意逃單金額較大，顧客可能涉及行政責任或者刑事責任。