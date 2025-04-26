深圳女腹痛半年　照大腸鏡活捉10厘米蛔蟲　恐是飲食習慣不佳惹禍

廣東深圳45歲金姓女子近期經常不明原因發生腹痛，某日她受不了決定到廣州中醫藥大學深圳醫院就醫，結果醫生竟從她的腸道中抓出一條十多厘米長的活體蛔蟲，懷疑是她吃東西的時候不注重衛生，不小心吃到遭蟲卵感染的食物導致。



根據陸媒《南方都市報》報導，金女近半年多次不明原因下腹絞痛，自行服用藥物後都沒有改善，於是決定到廣州中醫藥大學深圳醫院內分泌科門診就診，醫生使用腸鏡檢查後，發現她的腸道內壁上有一條白色細長的蟲子正在慢慢蠕動。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

醫生看見蟲子後，果斷透過腸鏡用活檢鉗夾住蟲子，慢慢把蟲子從腸道裡拖了出來，發現蟲子體長大約十多厘米長的蛔蟲，是一種常見的腸道寄生蟲。醫生指出，食用被蟲卵感染後的食物後，就有可能導致腸道中生出蛔蟲，懷疑是金女飲食習慣不佳、不注重衛生，不小心吃到受污染的食物導致。

醫生提醒，平時一定要培養良好的個人衛生及飲食習慣，飲用潔凈水源，進食清潔食物，避免食用受污染的食物和水源，還要嚴格消毒餐具、做好生熟隔離、徹底煮熟食物，因為大多數的寄生蟲不耐高溫，高溫煮至熟透，可有效預防寄生蟲感染。

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