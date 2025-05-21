美誠月餅佛山生產公司已註銷　曾被小楊哥宣傳「香港品牌」惹議

周三（21日），內媒查詢發現，佛山市美誠食品有限公司已於5月15日正式註銷，根據公告，該公司因「決議解散」而喪失法人資格。美誠食品是知名美誠月餅的生產商之一，去年中秋節期間，該品牌因主播「瘋狂小楊哥」的帶貨宣傳而受到廣泛關注。主播在直播中強調美誠月餅為「香港高端品牌」、「香港大牌」等，引發輿論質疑。



針對註銷原因，內媒聯繫了美誠月餅的相關負責人，但電話未接聽，短信也未回覆。依據公開資料，企業註銷決議解散是公司經股東會或董事會一致同意後的自願行為，需進行全面的財務和法律審計，確保所有財務事項和法律義務均已妥善處理。在解散的過程中，公司需要向所有債權人進行通知，並在法定時間內處理好所有的財務和法律事宜。如果公司有未償還的債務或未解決的法律糾紛，這些必須在解散前進行處理。

去年9月，包括小楊哥在內的多名頭部主播帶貨的美誠月餅遭到質疑，他們在介紹這款月餅時著重強調「香港」字眼。儘管直播中強調產品來源於香港，但實際上該產品的生產地為廣東，並未在香港銷售。內媒曾以消費者身份諮詢美誠月餅的官方客服，其回覆稱該品牌在香港註冊並擁有商標，但月餅的營銷中心和生產基地是在廣州和佛山。當問及月餅是哪裡的，客服回覆稱「廣東的」。

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉曾共同帶貨的香港美誠月餅。（影片截圖）

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉曾共同帶貨的香港美誠月餅。（影片截圖）

根據網友分享的包裝盒照片，美誠月餅屬於香港美誠集團，品牌運營中心為廣州市美誠食品有限公司，生產商則包括廣州美誠科技公司及佛山市美誠食品有限公司。佛山市美誠食品有限公司成立於2023年，註冊資本為100萬元（人民幣．下同），最大股東為張紹燈。

此外，廣州市花都區市場監管局在2024年9月的通報中指出，香港美誠食品集團在香港擁有多個月餅商標，並已授權廣州美誠食品有限公司使用。該公司與廣州美誠科技公司簽訂了委托加工合同，並未發現違法行為。

自稱香港品牌的「美誠月餅」，在網上銷售「高端」月餅，內地傳媒報道在香港卻買不到。

然而，合肥市市場監管局在2024年9月的報告中指出，三隻羊公司因帶貨的「香港美誠月餅」及其他產品存在虛假商業宣傳，被責令停業並整改。2025年3月，合肥市聯合調查組通報，2024年10月11日，三隻羊公司足額繳納罰沒款6894.95萬元，對「香港美誠月餅」「澳洲谷飼牛肉卷」等涉案產品，已累計賠付2777.85萬元。經三隻羊公司申請，合肥市聯合調查組組織相關主管部門和律師、消費者代表等進行綜合評估，認為三隻羊公司整改符合要求，具備恢復經營條件。