涉空殼公司？內地艾草貼被曝是冒牌港貨　打假人：比美誠月餅還假

10月28日，內地知名打假博主「猴大腕」針對在與輝同行等多個平台熱銷的「萬邦漢方艾草貼」進行舉報，指控其虛假宣傳。該產品聲稱由「香港中科中藥研究院」研發，但實地調查後發現，該研究院並不存在於所註冊的地址。對此，的品牌方、生產商以及與輝同行均予以了回應。



在與輝同行等多個平台熱銷的「萬邦漢方艾草貼」被指控虛假宣傳。（極目新聞）

「猴大腕」指出，萬邦漢方艾草貼的包裝上顯示與香港中科中藥研究院的聯合研發標識。然而，他在香港的實地調查中，沒有找到該研究院的標牌，並發現該地址還註冊有多家其他公司。這使他懷疑萬邦漢方的產品背後或許是空殼公司，並質疑與輝同行的選品能力。

在香港的實地調查中，沒有找到該研究院的標牌。（極目新聞）

該舉報迅速在網絡上引發熱議，知名打假人王海也轉發了相關影片並表示質疑。王海批評道：「這比小楊哥賣的香港美誠月餅還假。」

截至28日晚，與輝同行的商品櫥窗中未能找到萬邦漢方艾草貼。然而，該產品仍在其他多個平台上正常銷售，並且有多種品類，如腰椎貼、肩頸貼及膝蓋貼等。根據某平台的數據，萬邦漢方官方旗艦店的10盒艾草貼售價為59元人民幣，已售出207萬單，總銷售額超過1億元。

該產品仍在其他多個平台上正常銷售。（極目新聞）

萬邦漢方官方旗艦店客服表示，產品確實與香港中科中藥研究院共同研發，並強調其生產流程的高標準。對於網絡上對研究院的質疑，客服表示將採取法律行動維護品牌權益。

此外，客服還提供了一份書面證明，稱萬邦漢方品牌產品經香港中科中藥研究院授權使用，並列出相關的合作時間和生產企業。該文件下面列舉，生產企業為南陽承善堂生物科技有限公司，委托方為海南萬邦漢方有限公司，字號持有人為香港中科中藥研究院，落款時間為2023年4月20日。

萬邦漢方官方旗艦店客服提供的書面文件。（極目新聞）

然而，「猴大腕」指出，該研究院成立於2023年9月28日，質疑萬邦漢方在研究院成立之前為何能授權使用品牌。對此，客服未作進一步解釋。

另外，內媒聯繫了海南萬邦漢方有限公司和南陽承善堂生物科技有限公司，前者的負責人未能接通，後者則表示自己只是代工方，與舉報無關。在詢問與輝同行對萬邦漢方艾草貼被舉報的看法時，官方客服僅表示已記錄下來。29日，內媒向海南12345熱線報告此事，工作人員表示將進行調查並反饋結果。