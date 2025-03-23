三隻羊賣山寨香港美誠月餅遭罰7千萬 官方：整改過關可恢復經營
撰文：朱加樟
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內地直播帶貨公司「三隻羊」去年因售賣「山寨香港品牌」美誠月餅引發軒然大波，遭沒收違法所得、罰款共計6894萬元（人民幣，下同）。合肥市聯合調查組今日（23日）通報稱，認為三隻羊公司整改符合要求，具備恢復經營條件。
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通報稱，三隻羊公司足額繳納了罰沒款6894萬元。對「香港美誠月餅」「澳洲穀飼牛肉卷」等涉案產品，已累計賠付2777.85萬元，並繼續按照應賠盡賠原則，執行退一賠三標準，做好退賠工作。
針對三隻羊公司在選品品控、宣傳推介、售後服務、內部管理等方面存在的問題，市聯合調查組指導其制定具體整改措施89項，督促其抓好整改落實，並要求其深刻反思此前直播過程中的不當言行，認真落實網絡文明行為規範的要求，切實加強主播人員和直播活動的規範管理，強化社會責任，自覺樹立良好形象。
經三隻羊公司申請，市聯合調查組組織相關主管部門和律師、消費者代表等進行綜合評估，認為三隻羊公司整改符合要求，具備恢復經營條件。
通報又稱，將堅持監管規範和促進發展並重，健全常態化監管制度，加大監管執法力度，優化監管方式方法，推動平台企業規範經營、有序競爭、提升質量，規範市場秩序，切實保障消費者合法權益。
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