廣東女網戀｢香港高管｣　欲寄500萬現金到港｢買樓｣　民警苦勸2小時

近日，廣東肇慶一名女子遭遇網戀詐騙，從銀行取出500萬元人民幣現金，準備按網戀「男友」指引速遞到香港「買樓」，幸而被銀行工作人員和民警及時勸阻，保住了這筆錢。



女子從銀行取出500萬元人民幣現金，準備按網戀「男友」指引速遞到香港「買樓」。圖為銀行工作人員協助女子將箱子拿進銀行。（廣東公安）

女子從銀行取出500萬元人民幣現金，準備按網戀「男友」指引速遞到香港「買樓」。圖為銀行工作人員協助女子將箱子拿進銀行。（廣東公安）

內媒《羊城晚報》21日報道，一個月前，肇慶的林女士（化姓）在微信看到有一名男性申請添加好友，對方自稱是「朋友介紹」的，她便通過了好友申請。

在聊天過程中，男子透露自己家境良好、受過高等教育，但由於職業因素一直單身。為了拉近彼此距離，男子表示自己是某證券公司運維部門高級主管，掌握「獨家財富密碼」。頻繁聊天之下，二人感情升溫，很快「確定了戀愛關係」。

「下載這個APP，我們就可以一起投資賺錢！」為了「兩人的未來」，男子將「獨家財富密碼」告訴了林女士。她信以為真，下載APP、註冊帳號，並向對方提供的帳戶轉帳30多萬港元進行投資，隨後確有小額返現。

林女士近期在「男友」建議下，打算在香港投資購買房產共築愛巢，遂從銀行取現500萬元人民幣，準備按照「男友」要求線下速遞至香港辦理手續。

警方和銀行工作人員一起勸阻女子。（廣東公安）

警方和銀行工作人員一起勸阻女子。（廣東公安）

所幸，當地民警及時發現警情，趕到現場對林女士進行勸阻。林女士一開始對民警的勸阻極度抗拒，不承認自己被騙，民警耐心勸解了近兩個小時。

「他在香港的房子在哪個區？哪個地址？你有沒有跟賣家聯繫？」面對民警追問，林女士一時語塞。

「他的身份證都是假的，他甚至沒去過香港，你完完全全正在被騙！」聽到民警的話，林女士終於醒悟過來，承認「我確實被騙了」。就這樣，她的500萬元人民幣及時保住了。