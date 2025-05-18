線上養牛投資百萬提款時驚變牛肉　犯罪集團8年狂吸5億首腦被起訴

不少人會在網上投資理財，上海的吳女士亦不例外，她早前經朋友介紹認識了「全民養牛」的理財項目，只要在線上認養一隻牛，即可足不出戶「躺著賺錢」。惟她欲提取現金時，竟發現本金、利息全變成牛肉，欲哭無淚。



央視《今日說法》介紹，吳女士在一次聚會上，其朋友提起正在線上投資名為「全民養牛」的理財項目，對方稱這是一間專門做進口牛肉生意、線下也有牛肉製品的商鋪和餐廳，前景非常廣闊。

聽完朋友介紹後，吳女士親身到位於上海徐匯區高檔商圈的線下門店實地考察。推銷員介紹，公司經營的牛肉生意利潤可觀，可以通過讓客戶「認養」牛隻的方式投資公司的牛肉生意，保證高額回報率，並承諾保本高息，最低有10%-12%的年化收益。

經朋友介紹，吳女士知道「全民養牛」理財項目。（央視）

吳女士投資5萬元（人民幣，下同）並成功提取現金（提現）後，得到承諾中的理財收益，開始對「全民養牛」App產生更多的信任。某次，吳女士在線下活動中見到老闆張某本人後，更提升了信任感。

張某宣稱自己留學歸來，獨創一種「雲養牛」的共享經濟模式，在澳洲等地擁有多家簽約牧場，可以通過國內外牛肉差價為客戶創造高額利潤。於是，吳女士又追加5萬元投資。

然而，這次理財款到期後，吳女士透過App發現其本金加利息竟全部變成牛肉。吳女士對此百思不得其解，她向平台客服提出質疑後，客服表示，目前客戶錢款都不能提取，但可以給予相應錢款的牛肉，或通過平台寄賣屬於自己的牛肉。直到2024年10月，她打開「全民養牛」App，還能看到其名下仍有牛肉等待售賣，承諾的錢款卻遙遙無期。

直到2024年10月，吳女士名下仍有牛肉等待售賣。（央視）

上海金融從業者范先生也是「全民養牛」的受害者。據介紹，老闆張某對其承諾奶牛項目利益高達年化利率30%，還表示公司會為每隻牛配備獨立的耳標和攝像頭，投資人可實時監測牛的健康狀況，保證投資人的收益不受任何損失，還可以售後無憂，哪怕認養的牛隻死亡，也可以收回投資款項。

嘗到甜頭後，范先生從「認養」5000元一隻的黃牛項目轉移到收益更高、投資更多的奶牛項目，前前後後共投入100多萬。直到2022年底，他發現巨額資金無法提現，投資都變成App上的「牛肉」，「他想拿牛肉來兌，這個怎麽可能呢？大家畢竟不是來吃牛肉的呀，對吧？如果他一開始就打算用這種套路來弄的話，那我覺得這個世界上騙錢的邏輯太簡單了」。

老闆張某承諾的各項條款。（央視）

隨着投資款被兌換成牛肉的人愈來愈多，「全民養牛」平台有2、30個投資人先後報案。警方梳理平台流水總賬，該平台從2016年推出以來，發現涉及的投資人有上萬人，購買理財的金額已高達5億元。

據介紹，張某宣稱的境外多家合作牧場，實際並不存在，而提供給客戶隨時可以監控牛隻的畫面，其實是他花錢在境外某個農場購買的信號。客戶投入到該平台的理財並沒有被用於境外牧場的投資和牛隻的養殖。至於線下門店售賣的所謂的澳洲和牛，其實只是國內市場批發的冷凍牛肉。

由於公司無法通過銷售牛肉項目實現盈利，便變成不停吸納後續投資人投入的資金，去歸還前面投資人到期的本金和利息，直至東窗事發。

張某因涉嫌非法吸收公眾存款被移送審查起訴。（央視）

經過深入調查，警方最終鎖定以張某為首的犯罪團夥。據了解，只有4人的犯罪團夥，在8年時間內非法募集資金5億餘元。時至今日，有2000餘名投資人的4000餘萬元投資款都沒有得到最終兌付。

2024年11月，張某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被檢察機關批准逮捕。到案後，張某對其犯罪行為拒不承認，聲稱自己是在創業創新，曾經想利用互聯網紅利來創新商業模式，模仿一些互聯網公司在創業初期補貼用戶的方式，讓數據更好看，進而讓公司成功上市。近日，張某因涉嫌非法吸收公眾存款被移送審查起訴。