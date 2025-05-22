｢只係加一片粟米？｣內地粟米蛋撻熱賣48元/件　鮑師傅跟風推新品

內地社交平台近期再掀一波甜點熱潮，「粟米蛋撻」憑藉其新奇組合意外爆紅，成為不少網紅店的主打商品。不過其價格亦引起不少網民熱議，部分店家單個粟米蛋撻售價竟達人民幣48元，讓網民直呼「這定價認真的嗎？」



內媒《紅星新聞》報道，粟米蛋撻的製作靈感來自於將平平無奇的傳統蛋撻，加入芝士醬與烤粟米的搭配，營造出酥脆塔皮、香甜粟米與滑嫩蛋液三重口感，迅速吸引大批年輕消費者的關注。報道指出，無論是連鎖品牌還是獨立甜點烘焙店，紛紛推出自家版本的粟米蛋撻，掀起一股競爭熱潮。

報道介紹，一些連鎖品牌如紅跑車、鮑師傅、嫣然以茉莉等，已陸續在團購平台上架相關商品，價格介於人民幣幾元至十幾元不等。紅跑車推出的粟米蛋撻單價為16.8元（人民幣，下同），折扣後約為13元。鮑師傅作為內地知名烘焙品牌，其粟米蛋撻正常售價為8元，團購價則為11.9元兩個，折算單個價格僅約6元。

不過，市場上亦出現價格遠高於平均水平的粟米蛋撻，甚至高達48元一個，令不少網民質疑其定價合理性。

在網絡上，對於粟米蛋撻的風評則呈現兩極。一部分網民表示，粟米蛋撻的味道真的太驚豔了，酥脆的塔皮，嫩滑的蛋撻液，再加上香甜的粟米粒，一口下去，滿滿的幸福感，或稱「粟米蛋撻的出現，為原本口味較單調的粟米帶來了新的變化」。

然而也有不少網民直言失望，認為「新品就只是在原本的蛋撻上面加了芝士粟米，蛋撻的香氣都沒了」、「就把半個粟米扣在蛋撻上，烤一下，竟然敢賣幾十塊，這價格太離譜了」、「自己買個蛋撻削點粟米粒，放氣炸鍋烤一烤就行了，成本估計都不到5塊錢」、「粟米蛋撻的味道並沒有想像中那麼好，只是商家炒作的噱頭」、「嚐了之後感覺也就那樣，粟米的味道和蛋撻的味道，並沒有很好地融合在一起，感覺就是強行搭配」。

《紅星新聞》進一步分析消費心理，指出粟米蛋撻的爆火，除了體現消費者對新奇口味的好奇嘗試外，也引發了對網紅美食定價與品質的討論。在當前網紅商品層出不窮的背景下，消費者除了追求話題與流行，更加重視性價比與實際口感體驗。