深圳寫真｜7大寫真館推介！地鐵直達+最平¥99梳化服一條龍全包

港人北上消費成風，除了按摩、飲茶之外，近年不少後生仔更興起到深圳拍寫真，在不同節日或日子留下回憶，今次開罐就為大家介紹七間深圳寫真館，一個價錢就可以妝髮、服裝一條龍服務，性價比極高！



小紅書截圖

相比香港動輒數千元的高價，深圳寫真館不僅價格親民，而且有不少主題風格供客人選擇，大部份寫真館的套餐亦會包含精修圖片，為客人省時又省力出靚相！《開罐OPENER》就為大家合集了7間深圳寫真館，必有一款適合你！

MissAV公佈2025年5月人氣女優TOP20 松本一香3甲不入慘輸J級女優

深圳寫真館｜1.覓隱MIYIN•肖像寫真館

這間寫真館位列大眾點評個性寫真熱門榜第一名，由福田口岸乘坐地鐵只有三站的距離，主題風格多不勝數，不論是西裝、商務、簡約風等適合打造個人品牌的形象之外，亦有韓系、慵懶、性感等等風格供客人選擇。

其中¥1345的套餐就包含拍攝50張照片，全店主題風格任客人選擇，除了包含服裝兩套以及化妝服務兩次之外，攝影團隊亦會全程三對一服務，套餐亦會包含八張精修照片，套餐不包含底片，其後如果客人想額外購買底片則是¥100一張、精修¥150一張，寫真館更列明若客人不滿意可重拍，質素算是相當有保證！

即食麵2種顏色調味粉「最毒」少食為妙！專家：乾燥菜包絶對不吃

+ 1

價錢：¥364起（按不同風格服裝/套票收費）

地址：深圳深南大道1003大中華國際金融中心C座1006A

交通：深圳地鐵2/10/11/14號線，崗廈北站12號口

內地人勸「不要凌晨來香港」探秘推一地鐵站B出口：有種恐怖氛圍

深圳寫真館｜2.大魚曉棠高端攝影

這家亦非常鄰近福田口岸！而且價格相當親民，該寫真館有提供拍攝證件相及內地結婚登記照的服務，其中證件照最低只需¥99便享有化妝、服裝等一條龍服務，店舖有提供服裝一套，客人如果有指定衣服亦可自帶，¥99的套餐只包含一張精修照片，拍攝日期三天後便會傳送到客人的電子郵箱，而拍攝背景白、紅、藍、黑、灰任君選擇，但需注意店舖不提供證件相沖印服務，客人如需要實體證件相，就需要到其他店舖自行沖印。而其他風格的寫真照片¥160左右便有交易，亦可聯絡店家訂製拍攝方案！

+ 2

價錢：¥99起（按不同風格服裝/套票收費）

地址：深圳崗廈社區彩田南路3002號彩虹新都海鷹大廈19樓19A-B

交通：深圳地鐵1/10號線，崗廈站A出口

深圳17大「天花板級」按摩會所 福田/羅湖/皇崗/南山SPA低至¥170

深圳寫真館｜3.韓匠美人寫真ART STUDIO

這家寫真店位列大眾點評閨蜜寫真銷量榜第一名，接近所有套票可任選全店服裝，與其他店舖一般只提供指定服裝大相逕庭，除了套票指定提供的精修照片之外，底片亦會全數送給客人，吸引不少情侶閨蜜到店拍寫真留念！

而這家最吸引之處莫過於贈送底片，¥799的雙人閨蜜套餐中，可自行選擇內外場景，總共拍攝張數約為100張，全店風格任客人選擇，套餐包含18張精修照片，如果客人想增加人數至三人，亦可另外補¥399，其中妝造亦已經包括在內，另外加精修照片的收費為¥35一張，成品會在拍攝日數15個工作天後傳送給客人。

+ 1

價錢：¥209起（按不同風格服裝/套票收費）

地址：深圳福明路40號雷圳大廈東座5樓

交通：深圳地鐵11號線，福星站D出口

打工仔津貼｜2025最新12大津貼 生活交通進修每月最高補貼$6,000

深圳寫真館｜4.美人賦古風漢服寫真館

近年國風崛起，除了到韓國、日本體驗韓服及和服，有不少年輕人轉移在內地穿着漢服拍寫真！店家提供多朝代的漢服供客人選擇，包括唐代、清朝、古代留洋大小姐、苗族等等各種不同風格，預算不高的客人亦可選擇租借店舖的漢服外出自行打卡！

店舖也有外景拍攝的服務，其中大眾點評的¥964一人套餐便可體驗店舖的白天外出拍攝服務，總共拍攝張數為大約50張，全程大約3小時左右，套餐底片全送，亦有六張精修照片。套餐已經包含妝造、服裝一條龍服務，店舖亦以大牌化妝品作為招徠，化妝品牌會使用到CHANEL、make Up forever以及NARS等知名化妝品牌，令妝造及服務質素更有保證！如果想增加1位共同拍攝人數，亦可額外付¥999。

+ 3

價錢：¥664起（按不同風格服裝/套票收費）

地址：深圳深南大道安徽大廈創展中心20樓2016室

交通：深圳地鐵1/7/9/11號線，車公廟站J1出口

深圳寫真館｜5.梵高肖像館•母女寫真全家福

相信大家看到店名就知道這家多為客人拍攝全家福及母女寫真照，店家拍攝的全家福套餐最多可容納八人拍攝，亦有套票設祖孫三代母女寫真服務，店舖會贈送所有拍攝底片，為最美的母親們留下倩影，油畫、復古、簡約、旗袍等風格，相信必定有母親們的心水！

在大眾點評的二人套餐中，價錢相對其他寫真館不算便宜，其中母女二人寫真套餐¥2664，包含每人一套化妝服務及兩套服裝，主題風格任君選擇，服務時長大約4小時，底片會全數贈送給顧客，另外也會包含18張精修照片，如果後續想增加精修服務，收費為¥129一張。

價錢：¥534起（按不同風格服裝/套票收費）

地址：深圳深南大道安徽大廈2016室

交通：深圳地鐵1/7/9/11號線，車公廟站J1出口

深圳寫真館｜6.愛范范攝影

喜歡家庭樂的你千萬別錯過這家！愛范范攝影除了有常規的成人拍照寫真之外，也有兒童肖像寫真服務，以及親子寫真照。如果是孕期的準媽媽，也可以選擇孕婦寫真套票，其中雙人孕婦寫真套餐售價¥2099，使用到的化妝品品牌亦相當有保證，包括Armani、MAC、NARS等等，總共拍攝張數為60張，底片會贈送其中18張，精修照片10張，其後額外選擇底片為¥120一張，精修照片為¥180一張，準爸媽的妝造亦已經包含在套餐內，非常值得準爸媽留下難得一生難忘的回憶！

價錢：¥597起（按不同風格服裝/套票收費）

地址：深圳松坪山路富通光電科技園西南2門

交通：深圳地鐵13號線，高新中站B出口

深圳寫真館｜7. 997LOOK STUDIO攝影寫真

相信不少追星女生都會收藏韓國idol的小卡，深圳這家寫真館就可以用低價錢做一次韓國IDOL，收穫屬於你自己的個人小卡！最熱門的套餐就必然是韓系idol小卡寫真集，總共拍攝張數為5張，價錢只需¥359，除了妝造服務一條龍之外，也包含了2張精修照片以及2張底片，其後增加底片為¥20一張，精修¥80一張，套餐已包含打印出來的小卡物料，不用遠赴韓國，也能親身體驗做idol ！

+ 1

價錢：¥359起（按不同風格服裝/套票收費）

地址：深圳深南大道中國有色大廈16樓1603D

交通：深圳地鐵1/7/9/11號線，車公廟站D2出口

選擇服務前必知3大注意位

雖然套餐的價錢在大眾點評或抖音上已經列明得清清楚楚，但如果想開開心心成功出片打卡，就必須要注意3大伏位！首先必須留意套餐上所包含的底片及精修照片數量，亦要問清楚額外增加照片分別的價錢，以免在選片時被硬銷。

其次大部份寫真館都要求客人到店選片，大多沒有網上選片的服務，假設客人在離開後不願意浪費車費和時間到店選照片，一般店舖也不會將拍攝和套餐的款項退還，因此客人最好在付款或購買套餐之前就已經問清楚選片的時間和地點。

最後亦要注意其他隱藏收費，例如寫真館是否設有衣服的清潔費、改檔期收費、一次性化妝收費、改妝收費、外景交通費及餐費等等，另外購買套票之前亦要問清楚店舖是否有分化妝團隊及拍攝團隊的高中低總監，而以上這些隱藏收費並不會列在大眾點評及抖音的套餐上，有機會在不知情情況下產生額外費用，大多會在最後結帳時額外收費，建議到店進行交易前，逐一問清楚店家是否包含其他隱藏收費。

（資料及價錢只供參考，一切以官方公佈為準)