深圳北站酒店10間推介｜近商場/新開幕/高鐵免費接送/人均$122起

深圳北站酒店推介2025｜快閃深圳當然要盡量慳返交通時間！從香港搭乘高鐵到深圳北站最快只需18分鐘，在深圳北站附近亦有不少特色商場、美術館、公園等景點，快閃旅行非常方便！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近深圳北站的酒店，有酒店更提供免費車站接送服務，人均只需$122起！



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深圳北站酒店推介【1】深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）於2022年開業，距離深圳北地鐵站僅4分鐘步程，交通非常方便！酒店客房以淺灰及米白色為主調，家具採用圓弧流線設計，舒適感十足，部分房間更設有景觀浴缸！酒店亦設有景觀一流的室外泳池、健身室、桑拿、餐廳等設施，並提供免費車站接送服務及免費停車場。

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

房價：人均HK$401起（豪華雲曦雙床房）

地址：深圳龍華區民塘路385號

交通：深圳北站步行4分鐘

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深圳北站酒店推介【2】深圳北站Moxy酒店（Moxy Shenzhen North Station）

深圳北站Moxy酒店（Moxy Shenzhen North Station）於2021年開幕，地處龍華區CBD，距離深圳北站車程約11分鐘，鄰近亦有商業中心、公園、美術館、地鐵站等，地理位置極佳。酒店共有200間客房，房間可使用手機App進入，採用釘物牆及可折疊家具，令整體空間更寬敞舒適！酒店亦配備Moxy吧、玩樂區域、圖書室、健身房等設施。

深圳北站Moxy酒店（Moxy Shenzhen North Station）

房價：人均HK$255起（標準大床房）

地址：深圳龍華區民治街道紅山6979商業中心三期10棟301

交通：紅山站步行5分鐘

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深圳北站酒店推介【3】深圳北站智選假日酒店（Holiday Inn Exp Luohu Shenzhen）

深圳北站智選假日酒店（Holiday Inn Exp Luohu Shenzhen）於2021年開幕，毗鄰星河Coco City、星河world、 上河坊美食街、白石龍音樂公園等大型商業購物繁華區，來往深圳北站車程亦僅需12分鐘。酒店提供152間客房，房間乾淨舒適、設齊全。酒店同時配備私房菜餐廳、酒吧、洗衣間、Spa等設施。

深圳北站智選假日酒店（Holiday Inn Exp Luohu Shenzhen）

房價：人均HK$122起（智選大床房）

地址：深圳龍華區書香門第中心大廈民治街道金龍路與革新街道交匯處西南100米

交通：白石龍站步行11分鐘

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深圳北站酒店推介【4】深圳北站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Shenzhen North Station）

深圳北站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Shenzhen North Station）於2019年開幕，距離深圳北站車程僅需約14分鐘，鄰近星河購物天地、天虹購物城上塘滙等大型綜合商業中心。酒店提供181間客房，配備免費迷你吧、乾濕分離浴室，房間採光充足，簡約舒適。酒店亦設有健身室、餐廳、洗衣間等設施。

深圳北站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Shenzhen North Station）

房價：人均HK$290起（高級雙床房；包早餐）

地址：深圳龍華區民治街道龍塘社區星河傳奇花園三期商廈1棟C座

交通：上塘站步行15分鐘

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深圳北站酒店推介【5】深圳美景酒店（Mei Jing Hotel Shenzhen）

深圳美景酒店（Mei Jing Hotel Shenzhen）於2017年開幕，距離深圳北站車程僅約10分鐘，酒店亦有提供深圳北站的免費接送服務，非常方便。酒店共有155間客房，房間空間寬敞舒適、乾淨整潔，提供小吃和飲料贈飲，獲得不少住客高度評價。酒店另設有餐廳、棋牌室、茶室等區域，性價比超高！

深圳美景酒店（Mei Jing Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$176起（豪華大床房）

地址：深圳龍華區新區大道356號 (與民寶路交匯處)

交通：紅山站步行9分鐘

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深圳北站酒店推介【6】深圳深鐵塘朗城君璞酒店（Junpu Hotel）

深圳深鐵塘朗城君璞酒店（Junpu Hotel）於2020年開幕，是深圳地鐵集團旗下的輕奢酒店品牌，距離深圳北站車程13分鐘、塘朗站1分鐘步程。酒店共有199間客房，房間樓底高、採光充足而且非常安靜，床品、洗浴用品都十分高級。酒店另設有無邊際游泳池、桑拿、健身室、公共浴池、餐廳等設施。

深圳深鐵塘朗城君璞酒店（Junpu Hotel）

房價：人均HK$248起（特惠大床房）

地址：深圳南山區留仙大道3333號塘朗城西區C座6-16樓

交通：塘朗站步行1分鐘

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深圳北站酒店推介【7】深圳星河吉酒店臻品之選（The G Shenzhen, A Tribute Portfolio Hotel）

深圳星河吉酒店臻品之選（The G Shenzhen, A Tribute Portfolio Hotel）於2021年開幕，距離深圳北站車程約25分鐘，鄰近COCO park、星河WORLD、般若禪寺等景點。酒店提供248間客房，房間設有大面積落地景觀窗、舒適睡床、免費迷你吧、音響等設備，空間寬敞整潔。酒店同時配備3間餐廳、健身室、Spa、兒童遊樂場、免費停車場等設施。

深圳星河吉酒店臻品之選（The G Shenzhen, A Tribute Portfolio Hotel）

房價：人均HK$322起（臻選客房大床）

地址：深圳龍崗區阪田街道雅南路8號 (星河WORLD園區內)

交通：雅寶站步行10分鐘

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深圳北站酒店推介【8】深圳龍華希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Shenzhen Longhua）

深圳龍華希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Shenzhen Longhua）於2017年開幕，坐落於龍華區，距離深圳北站車程約28分鐘。酒店提供238間客房，房間均配備高清電視、浴缸、大睡床等設施。酒店另提供室外恆溫游泳池、健身室、兒童游泳池、兒童遊樂場、2間餐廳及免費停車場。

深圳龍華希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Shenzhen Longhua）

房價：人均HK$283起（逸林雙床客房）

地址：深圳龍華區東環二路8號

交通：清湖站步行15分鐘

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深圳北站酒店推介【9】深圳憬居酒店（JINGJU HOTEL SHENZHEN）

深圳憬居酒店（JINGJU HOTEL SHENZHEN）於2023年開幕，距離深圳北站車程約24分鐘；來往地鐵景田站則只需步行1分鐘，交通方便。酒店提供194間客房，房間採用智能房間控制系統，配備免費迷你吧、帶燈化妝桌、乾濕分離浴室、落地窗等設備。酒店另設圖書館、餐廳、咖啡室等設施。

深圳憬居酒店（JINGJU HOTEL SHENZHEN）

房價：人均HK$222起（高級雙床房）

地址：深圳福田區蓮花街道景華社區景田路78號婦兒大廈28樓

交通：景田站步行1分鐘

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深圳北站酒店推介【10】深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）

深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）於2019年開幕，坐落於南山，距離深圳北站車程約20分鐘。酒店由頂級室內設計公司設計，擁有307間精緻客房，客房空間寬敞、浴室採用半開放式設計，設備奢華。酒店更設有健身室、餐廳、室內恆溫無邊際玻璃打卡游泳池等設施，十分打卡able！

深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$322起（豪華大床房）

地址：深圳南山區留仙大道4088號

交通：大學城站步行11分鐘

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