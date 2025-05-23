南京高校食堂請人要求有博士學歷　校方透露年薪可達18萬

周四（22日），江蘇南京的東南大學發布的招聘公告引起了廣泛關注。公告中顯示，該校總務處計劃招聘一名膳食管理辦公室管理崗位人員，並要求應聘者擁有博士學歷，這一要求引發網友熱議。



針對非議，東南大學人事處的工作人員對此做出回應，表示：「用食堂來定義這個崗位可能不夠準確。該職位屬於管理崗位，學歷要求必須是食品、營養、烹飪等相關專業的博士，並不存在內定的情況。」

工作人員進一步解釋，雖然該崗位提到「烹飪」，但並不意味著日常工作需要下廚，「並不是說炒菜是必需技能，而是如果應聘者有相關的實踐經驗，如持有廚師證或了解食堂運營，將更符合該崗位的需求」。

東南大學招聘膳食管理，學歷要求博士。（東南大學）

此外，東南大學宣傳部的工作人員指出，該崗位為公開招聘，招聘需求經過充分討論。對於該崗位的收入待遇，工作人員表示：「如果進入後續應聘階段，會有詳細介紹。管理崗一般按國家工資標準執行，科員等級的年薪大約在18萬元（人民幣）左右」。

根據東南大學《2025年管理和專技崗位招聘公告（第一批）》，此次招聘面向社會公開招聘36個管理崗位和5個專技崗位。具有五年以上相關工作經驗或博士學位的應聘者，若工作經驗豐富且業績突出，將可選擇按事業編制聘用。膳食管理辦公室的職責包括負責菜品開發、規劃、核價以及文化建設等方面的工作。