大材小用？26歲北大碩士當食堂阿姨　稱比在互聯網大廠更快樂

26歲的黃女士2022年畢業於北京大學的健康傳播專業，獲得新聞傳播學院碩士學位。然而碩士畢業後，她選擇留校擔任食堂工作，並被學生們親切地稱為「黃媽」。儘管面臨大材小用等質疑聲音，但她近日接受內媒採訪時表示，在她看來，與在互聯網公司相比，食堂的工作讓她更加快樂，她以當上食堂經理為目標。



據《三聯生活周刊》報道，黃女士從早上開始到下午1點關門，幾乎沒有坐下來休息的時間。儘管工作辛苦且疲憊，但她認為不需要進行腦力勞動，多休息即可。她提到，剛開始不習慣長時間站立，但這些疲憊感睡一覺就能緩解。

她回憶道，自己曾在互聯網大廠實習，感受到績效（KPI）壓力的沉重，「我本來抗壓能力就一般，更想體驗體力的挑戰」。在她看來，與在互聯網公司相比，食堂的工作讓她更加快樂，「這段時間我特別特別開心」。

食堂的工作讓黃女士更加快樂。（網上圖片）

黃女士表示，對於工作她不會和別人比較，滿足於自己的選擇才是最好的。她希望能夠逐步晉升為食堂經理，「其實這份工作好不好，全看自己，自我滿足勝過一切體面」。

據此前報道，黃女士是於2022年入職北大餐飲中心，並在2023年7月從文員轉為管培生。在2023年5月，她曾發帖談及自己在研究生期間的迷茫，最終決定留在北大食堂工作，目的是希望為大家提供便宜、健康又美味的餐食。她還提到，自己在食堂設立了一個健康餐窗口，推廣「更少油、更少鹽、更少糖」的理念。

黃女士2022年畢業於北京大學的健康傳播專業，獲得新聞傳播學院碩士學位。（網上圖片）

「北大研究生畢業做食堂阿姨」的話題引發了網民的廣泛關注，許多人詢問她為何選擇這樣的職業路徑，是否存在編制，以及是否感到大材小用。黃女士在評論中表示，留在食堂工作是她遵從內心的選擇，並為此放棄了多個高薪工作，這讓她的老師和同學都感到驚訝。

她解釋，這份工作並沒有編制和戶口，工資也與食堂的效益無關。她尊重自己的職業，並計劃做滿一年後，從文員轉為管培生，「我在輪崗中，做食堂阿姨是為了真切了解師傅們的工作」。

在2023年8月的發文中，黃女士提到，自己在北大食堂工作已滿一年。十年前，她從長沙出發，經過努力考入北京大學，十年後，她找到了人生的新方向和新事業，「我會從食堂阿姨開始，逐步前行！」