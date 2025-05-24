廣州深圳多家傳統酒樓停業：設備1折賣、無人接手　被時代淘汰？

傳統酒樓的「閉店潮」，還在持續。今年以來，廣州、深圳、佛山、天津、杭州等地的不少老牌酒樓相繼倒閉。包括廣州的竹溪荔湖酒家、漁民新村楊箕店、鴻星藝都海鮮酒家；深圳的中菜食府翠園益田假日廣場店、萬象城店；順德的太和莊龍江店等等。



本文轉載自微信公眾號《紅餐網》。



竹溪荔湖酒家歇業。（大眾點評）

這些倒閉的酒樓中，經營時長短的接近10年，長的則有超過30年，幾乎每一家都是見證了餐飲行業的變遷。但如今，這些傳統酒樓卻接連閉店，悄然淡出大眾視野，令人唏噓不已。

設備1折甩賣、門店轉讓無人接手……老牌酒樓陸續閉店

在廣州，單單是近幾個月裏，就有近10家老牌酒樓接連停業。2月，在廣州荔灣湖公園開了十幾個年頭的竹溪荔湖酒家突然貼出公告，因合同到期、政府回收自用等原因，決定於當月14日正式停業。

同樣在2月，位於越秀區僑光路的鴻星藝都海鮮酒家也貼出告示，稱門店將於2025年3月5日完全停業。至此，這家開業於1996年、陪伴廣州人走過29個春秋的海鮮酒樓，也成為了歷史。

越秀區僑光路的鴻星藝都海鮮酒家。（網絡圖片）

3月往後，傳統酒樓撤店節奏還在加快：

•於2015年開業的香港富臨皇宮五月花店宣佈，門店於3月31日起停止所有營業活動；

•經營超10年的和苑酒家時代店於3月31日起閉店；

•開了13年的高端經典粵菜酒家喜客·喜宴宣佈停業；

•4月底，漁民新村楊箕店發佈公告，因租約到期，5月15日完全停業。至此，這家有著8年經營歷程的門店按下了暫停鍵；

•開業已有30多年的食為先酒家宣佈，將於6月1日合同期滿後結束營業。

廣州老牌酒樓的困境並非孤例，在深圳、佛山、天津、杭州等城市，也有相繼傳出老牌酒樓閉店的消息。

在深圳，美心集團旗下中菜食府翠園益田假日廣場店於今年2月正式結業；3月31日，品牌在深圳的最後一家翠園深圳萬象城店，也閉店了。

3月31日，品牌在深圳的最後一家翠園深圳萬象城店也閉店了。（網絡圖片）

在佛山，始創於1993年的順德太和莊（龍江店）曾是當地最旺的酒樓之一，承載著幾代人的結婚宴、生日宴等人生大事，卻在今年2月突然宣佈停業。

在天津，經營二手設備回收生意的斌哥透露，其同行以1折價格拿下一家開業10年，面積高達2000平米的酒樓。該店開業時，僅後廚設備就投入了超百萬元。

在杭州，餐飲商鋪招商經理肖義超向紅餐網透露，當地一家經營超十年的酒樓老闆，春節就放出去低價轉讓的消息。肖義超還表示，該店總面積超800平方米，整店打包轉讓僅需10余萬元，但即便如此，3個多月過去，門店依舊無人接手。

成本飆升、收入銳減 傳統酒樓已被年輕人「拋棄」

傳統酒樓曾是城市繁華的象徵，承載著無數人的童年回憶。過去數年裏，城市中的大型酒樓，曾承包了當地人的婚宴、生日宴、家宴、畢業宴等等，很多人的重要時刻幾乎都是在酒樓度過。以前想要預訂高端酒樓，可能需要提前幾個月甚至是大半年。

但如今卻逐漸走向衰落，緣何至此？這背後有著多方面複雜且相互交織的因素。

首先是運營成本的飆升。拋開食材、人力等成本不談，高昂的租金可謂是傳統酒樓頭疼的首要難題。

以漁民新村芳村店為例，去年1月該店閉店。彼時，紅餐網從該店所屬物業方——廣州市怡正商務服務有限公司相關負責人處瞭解到，門店拖欠了兩個月的租金和管理費，共計270萬余元。大概估算，漁民新村芳村店一個月的租金會超過130萬。而這還不包含人工、食材等成本費用。

漁民新村。（微信公眾號）

還有廣州的大濠點酒樓富力廣場店，今年3月也被物業管理方貼出了欠費處理通知書。根據該欠費通知，2024年7月至2025年1月，疊加違約金、管理費、租金違約金、管理費違約金等，大濠點酒樓欠下的費用金額高達170萬多。

總體來看，這些傳統酒樓動輒都是500平起步，門店面積大，租金成本也不低。再加上，很多酒樓又處在繁華地段，租金連年上漲，成本負擔越來越重，最後就壓得很多傳統酒樓「喘不上氣」。

其次，客源減少導致酒樓的收入銳減。如今，傳統酒樓賴以生存的宴請業務，包括商務宴請、婚宴、滿月宴等需求都在不斷減弱，這已動搖了酒樓的基本盤。

以婚宴為例。從數據上看，近年來，中國的結婚率在持續走低。

民政部發佈的《2024年民政統計》數據顯示：與2023年相比，2024年結婚登記數量減少了157.4萬對，同比下降20.5%；今年一季度，全國結婚登記同比分別減少15.9萬對，降幅8.1%，創同季新低。

民政部數據。

而且，即便是辦婚宴，酒樓也不再是很多年輕人的首選。小型精緻婚禮、主題婚禮、戶外婚禮等形式的興起，早已分流走了不少傳統酒樓的婚宴業務。

商務宴請方面，傳統酒樓因場景和服務老舊，對高端商務人士的吸引力也在逐漸走低。以天津市場為例，斌哥告訴紅餐網，近兩年，天津湧現出一批宴會藝術中心，這些場所規模龐大，小型的設有5個廳，大型的則多達8-10個，它們不僅佔據更有優勢的地理位置，裝修風格也更趨時尚，還可能會推出海洋系、森林系等多樣化主題空間，滿足商務宴請的個性化需求，也分流了傳統酒樓的部分客源。

「許多傳統酒樓長期承接不到訂單，即便投入高額裝修費用升級門店，也難以扭轉經營頹勢，最終只能選擇關店止損。」斌哥如是說道。

誠然，酒樓本就是重資產經營，無論是房租，還是人工，投入都不低。再加之，現在的消費需求減弱，酒樓的收入不斷減少，雙重壓力下，酒樓想要生存，就愈發艱難。

最後，傳統酒樓自身也積弊已久，這在一定程度上影響了酒樓的發展。

2023年6月，「6000元一桌的婚宴超7成都是預製菜」話題登上微博熱搜，曾引發廣泛爭議，也一度激發起大眾對酒樓菜品的質疑。如今，再翻看各大傳統酒樓門店的評論區也可以看到，不少消費者吐槽，傳統酒樓菜品質量有變差，性價比越來越低，服務質量和服務意識跟不上……

當餐飲消費愈加務實和理性，傳統酒樓的這些短板就會被放大，在激烈的餐飲市場競爭中，一些傳統酒樓被淘汰出局也就在所難免。

傳統酒樓積極轉型避免消失？

不過，面對困境，如今不少傳統酒樓也在積極求變，探索轉型之路。從品牌層面，很多酒樓正在積極探索與文旅結合，打造美食文化地標，來吸引消費者。

像西安飯莊在2021年開設的陝菜文化體驗博物館，通過光影技術、研學活動（如非遺花饃製作）讓年輕人沈浸式瞭解陝菜3000年歷史，年接待遊客超50萬人次。

全聚德2022年推出的「中軸食禮」體驗店，融合「中軸線文化」與「京味飲食文化」，打造集文創、餐飲、伴手禮於一體的新消費場景，暑期高峰出現需等待2-3小時的盛況。

全聚德2022年推出的「中軸食禮」體驗店。

門店層面，打造更具特色的主題門店，也是酒樓煥新的一種方式。廣州酒家2022年在龍津西路店打造的「粵宴西關」美食文化體驗館，融合嶺南園林與西關風情，讓顧客在品嘗美食時感受濃郁地域文化氛圍。據瞭解，該模式已逐步在越華店、臨江店及番禺萬博店同步推出。儘管定價略高於常規門店，但依然吸引了眾多食客，成為了廣府文化的一張亮麗名片。

全聚德、眉州東坡等，近年也在持續推進主力門店的煥新。前者推出了國潮、婚戀等不同主題的餐廳，滿足不同消費者的需求。後者則在不同城市推出不同主題的門店，比如眉州東坡位於北京西北旺萬象匯的門店以國寶熊貓為主題，在裝修風格和菜品中均融入熊貓元素，為顧客帶來全新的消費體驗。

此外，業務層面，傳統酒樓也可以挖掘一些新的渠道，探索市場增量。

比如探索食品類業務。過去幾年裏，廣州酒家、全聚德、同慶樓等多家酒樓都有涉足食品業務，取得了一定成效。以同慶樓為例，自2021年8月開展業務以來，食品業務呈現快速增長態勢，2024年實現銷售收入3.11億元，同比增長85.52%。

廣州酒家也在穩住原有月餅、速凍食品版塊的基礎上，圍繞粵式點心開發了新品類，推出的糖水類產品還在山姆等渠道進行了投放。

更有甚者，一些傳統酒樓，還在瞄準特定人群，推出針對性的服務來挖掘市場增量。

紅餐網注意到，今年以來，多個傳統酒樓，瞄准老年人群體，推出了「百元一日聚」模式。比如蘇州的大鴻運大酒店、五福樓大酒店，無錫的迎賓樓，寧波的寧波宴，南京的雁城味道等。

這些酒樓通過聯合周邊游平台推出「百元一日聚」套餐，讓老年人在酒樓吃飯，然後去周邊的KTV和棋牌室進行其他娛樂活動。將吃喝與娛樂結合，滿足老年群體的社交和娛樂需求，既拓寬了客群，也帶動營收的增長。