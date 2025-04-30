五一黃金周｜傳統酒樓指手機落單失人情味　解點心車絕迹香港之謎

【五一黃金周／五一假期／五一黃金周2025／五一勞動節／內地旅客／餐飲業寒冬／酒樓／茶樓／小紅書／自由行】幾乎在香港酒樓絕迹的點心車，竟能對抗時代巨輪，近年大受內地旅客追捧，變成傳統酒樓抵禦餐飲寒冬的神器。



周末及假日午市大賣逾6,000籠點心的旺角倫敦大酒樓，至今保留及沿用各款點心車，在茶客之間通道穿梭。現年72歲的副總經理蘇萬誠認為點心車仍有保存價值，雖然點心紙或手機點餐更能節省樓面成本，代價是人情味喪失，酒樓文化不再。



點心車為何幾乎絕迹香港？他指出，最初是因為時代變遷，點心車被視為落伍，也霸佔酒樓空間，倒不如改用點心紙落單，既可節省成本，又能縮窄通道以增加座位。時至今日，香港已無師傅製作點心車，相信未來只會買少見少，「𠵱家唔係你想就有得推車仔。」



五一黃金周｜傳統酒樓靠懷舊神器吸內地客翻生 寒冬下增兩成茶市

旺角倫敦大酒樓至今保留及沿用各款點心車。（黃浩謙攝）

旺角倫敦大酒樓至今保留及沿用各款點心車。（黃浩謙攝）

「蝦餃！燒賣！馬拉糕！」點心車姐姐推車仔、一邊叫賣的畫面，相信已是一代港人的集體回憶。隨着時代變遷，酒樓經營者早於20年前已考慮到成本及空間等因素，紛紛捨棄點心車，改為點心紙落單，甚至「進化」至手機掃瞄二維碼點餐，加上傳統酒樓相繼結業，點心車無可避免地即將踏上終點。

點心車獲內地旅客追捧再次重生 酒樓負責人感欣慰

早於1979年開業的旺角倫敦大酒樓，至今仍然保存各款大型點心車，包括煎糕車、炸物油器車、腸粉車等，共有30多部。對於點心車即將被淘汰之際，獲內地旅客追捧再次重生，蘇萬誠深感欣慰，「我就希望保留香港文化，仲有客人係接受嘅，鍾意嘅，就保留住佢囉。」

我食鹹魚肉餅飯，就問佢（點心車姐姐）今日鹹魚靚唔靚，佢話今日鹹魚好靚呀，咁咪有得溝通，社會關係融洽好多。 旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

旺角倫敦大酒樓仍然保存各款大型點心車，包括煎糕車、炸物油器車、腸粉車等。（黃浩謙攝）

旺角倫敦大酒樓仍然保存各款大型點心車，包括煎糕車、炸物油器車、腸粉車等。（黃浩謙攝）

點心車誕生前有「揸大巴」及點心女郎

雖然酒樓傳承自嶺南文化，點心車卻是誕生自香港。蘇萬誠憶述指，在點心車出現前，侍應需要在胸前掛上盛載點心的大蒸籠，由於外形就像巴士軚盤，因此俗稱為揸大巴。「唔係用籠仔，係一個大籠，例如你要食叉燒包，你要一個夾一個畀你，兩個就夾兩個畀你。」

直至上世紀60年代，香港經濟開始蓬勃發展，港人消費力漸增，酒樓也與時並進，仿照京滬菜的擺盤，將點心放進小蒸籠，衛生程度大幅改善，而原來擺放點心的大蒸籠亦改為餐盤，改聘年輕貌美的女生負責掛在胸前叫賣。

1960年代，點心女郎將載滿點心的餐盤掛在胸前叫賣。（粵語殘片《點心皇后》影片截圖）

1960年代，點心女郎將載滿點心的餐盤掛在胸前叫賣。（政府歷史檔案館圖片）

蘇萬誠特別提到，由於港英政府當時還未完善勞工法例，聘用童工並不違法，部份10多歲女生在輟學後，選擇到酒樓工作，被美其名為點心女郎。

初代點心車約50年前誕生 無石油氣罐不能長期保溫

蘇萬誠續指，不久後酒樓為了減輕點心女郎的體力勞動，初代點心車從此正式誕生，更不斷「進化」，例如新一代點心車便內有乾坤，酒樓在1970年代起加入石油氣罐，讓點心可長期保溫，「所以車仔係不停進步緊，賣點心都係不停進步緊。」

內地酒樓更「進化」至手機點餐。（資料圖片／歐陽德浩攝）

點心車因成本高被淘汰 酒樓陸續改用點心紙劃單

究竟從何時開始，點心車逐漸被淘汰？蘇萬誠解釋，有別於現時盛行的即叫即蒸，當點心放在車上的時間過長，則需要丟棄，即變相增加商品的損耗率；再連同推車姐姐的薪金，其實維持點心車的成本不菲，因此部份酒樓從20年前起相繼轉用點心紙劃單。

即使酒樓願意重拾點心車的情懷，也要解決幾個難題。蘇萬誠指出，現在香港已無師傅製造點心車，只能花費高價從內地訂製，加上近年新開張的酒樓面積較小，須縮窄通過以增加座位數量，即點心車難以通過。另外若石油氣罐的使用量過低，石油氣公司也不願意運送上門。

睇返20年前推車仔賣點心，同劃單嘅點心，啲人覺得推車仔劃點心係古老嘅嘢，劃單先係新式嘅嘢，即係時代嘅轉變。 旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

酒樓在1970年代起為點心車加入石油氣罐，讓點心可長期保溫。（黃浩謙攝）

點心車旁邊放有餐具及毛巾，猶如小型流動廚房。（黃浩謙攝）

最後是整個餐飲業面對的人手問題，蘇萬誠表示，自從點心姐姐相繼退休後，難再聘請新人推車，因此他們每日只有10多部點心車維持運作，「𠵱家唔係你想就有得推車仔。」

劃單或手機點餐喪失人情味 點心車仍有存在價值

不過，他認為點心車仍有存在價值，雖然點心紙或手機點餐更能節省樓面成本，代價是人情味喪失，酒樓文化不再。「我食鹹魚肉餅飯，就問佢（點心車姐姐）今日鹹魚靚唔靚，佢話今日鹹魚好靚呀，咁咪有得溝通，社會關係融洽好多。」

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠認為點心車仍有存在價值。（黃浩謙攝）

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠認為點心車仍有存在價值。（黃浩謙攝）

感恩上一代自置物業 終憑毅力捱至酒樓復蘇

回想起疫情期間，大批傳統食肆捱不住結業。蘇萬誠感恩上一代自置物業，不像其他食肆需要承受租金的壓力，方可憑着毅力守住前人的努力，終捱至今日的復蘇。

既然點心車成為內地旅客的新歡，那麼會否加價以填補疫情期間的損失？蘇萬誠則心繫老街坊，他說︰「現時社會嚟講，我哋咁大間，咁多客，加價會令到老人家少咗節目，暫時唔會加，希望老人家身體健康，長命富貴咁就好。」