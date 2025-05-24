浙江小學食堂絞肉機出現大量活蛆　該食堂曾獲食品安全榮譽

5月23日，有學生家長反映，浙江餘姚市姚北實驗學校小學部食堂絞肉機內有大量蠕動的活蛆。網民則憤怒批評，指一個食堂的衛生系統問題不只是某個設備問題，「意味著整個衛生管控都一塌糊塗」。



浙江餘姚市姚北實驗學校小學部食堂絞肉機內有大量蠕動的活蛆。（網絡圖片）

涉事學校工作人員回應稱，目前學校相關負責人正在開會處理此事。（網絡圖片）

涉事學校工作人員回應稱，目前學校相關負責人正在開會處理此事。報道指，目前涉事設備已被封存，當地教育局及市場監管部門已介入調查。

得關注的是，據了解，姚北實驗學校創建於2008年9月，曾取得浙江省A級食堂、浙江省餐飲服務食品安全示範學校等榮譽。

網民點睇：

建議學校所有領導，食堂工作人員，老師全部要和學生吃一樣的飯菜，並且由學校領導和食堂工作人員先試吃所有飯菜。否則這種食堂腐敗和安全難以治理。



學生的事情是頭等大事，千萬不能疏忽大意。調查組的快速介入，應該會有大動作！



太牛了，真的，我真的很佩服。使用這個機子的，檢查出餐的，食堂裡面一系列相關的人，活在世上好像沒有親人後代一樣，可以這麼無所畏的。



一個食堂的衛生狀況，絕對不是只是某個「點位」的問題，而是系統性的問題。一個絞肉機出現大量活蛆，意味著整個衛生管控都一塌糊塗。「封存」涉事設備，就相當於治療中箭的士兵，拿把剪刀把露在外面的箭桿剪掉。

