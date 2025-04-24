李家超訪浙江｜周霽促浙港攜手　推動長三角與大灣區聯動發展

行政長官李家超今日（4月24日）與浙江省委書記王浩共同出席「浙港合作會議」第一次會議，中央港澳辦分管日常工作的副主任周霽亦有參加。周霽表示，希望浙港兩地立足國家發展大局，推動長三角和粵港澳大灣區聯動發展，攜手開拓國際市場。



周霽代表中央港澳辦與國務院港澳辦對會議的召開表示熱烈祝賀，指出浙港兩地組織召開合作會議，推動兩地優勢互補、協同發展，是深入貫徹落實國家主席習近平系列重要講話和指示批示精神的具體行動。

3月5日，國家主席習近平參加十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議時，提出長三角要加強與京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等戰略的對接。（新華社）

中共二十屆三中強調「完善實施區域協調發展戰略機制」

中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，強調「完善實施區域協調發展戰略機制」，提出「推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展動力源作用」。

習近平多次在不同場合強調這項發展策略。今年 3月全國兩會期間參加江蘇代表團審議時，他便指出，經濟大省在落實國家重大發展戰略上應有更大擔當，要加強長三角與京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等戰略的對接。

4月24日，中央港澳辦常務副主任周霽出席浙港合作會議第一次會議。

政務司司長陳國基（前排左）和浙江省副省長盧山（前排右）在（後排左起）浙江省省長劉捷、行政長官李家超、浙江省委書記王浩和中央港澳辦常務副主任周霽共同見證下，簽署《關於「浙港合作會議」機制的安排》和《浙港高層會晤暨「浙港合作會議」第一次會議合作備忘錄》。（政府新聞處）

周霽：港澳辦全力支持浙港共同服務國家發展大局

周霽表示，希望浙港兩地立足大局，在服務國家戰略中展現新擔當，推動長三角和粵港澳大灣區聯動發展；探索創新，攜手開拓國際市場，為浙江和香港更好發展帶來新突破；務實擔當，在內地與港澳區域合作中爭當新表率，發揮好香港內聯外通，國際營商環境世界一流等突出優勢，與浙江產業創新鏈完備、創新生態優良等優勢相結合，共同打造更多具有國際國內標誌性、影響力的合作專案，成為新時期內地與港澳區域合作新典範。

周霽又稱，中央港澳辦、國務院港澳辦將堅決貫徹落實中央決策部署，全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，全力支持浙港進一步深化各領域務實合作，共同服務國家發展大局。