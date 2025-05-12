浙江富商邱建林3億買菱電薄扶林道洋房　2022年上榜胡潤百富榜

市場再錄名人入市個案。浙江富商邱建林以3億元買入由菱電發展、位於港島薄扶林道138號的3號洋房，呎價近5萬元，採45天成交期。



薄扶林道138號3號洋房3億沽

據資料指，是次成交為薄扶林道138號3號洋房，實用面積6,071平方呎，外連1,121平方呎平台，1,607平方呎花園及490平方呎天台，於4月底以3億元連同兩個車位沽出，呎價約49,415元。

當時買家採45天成交期，獲發展商附送全屋傢俱及設備，當中包括有卡拉OK機、超低音喇叭、電力模擬火爐、天花喇叭等。

菱電發展、位於港島薄扶林道138號。

新買家為浙江富商邱建林 2022年登胡潤百富榜

至於，新買家為邱建林（QIU, JIANLIN），與浙江恆逸集團有限公司董事長邱建林同名，料為同一人，而他亦在2023年連任香港杭州商會會長。同時亦在2022年以68億元登《2022年衡昌燒坊·胡潤百富榜》第954名。

浙江恆逸集團有限公司董事長邱建林。

恆逸經營紡織品、石油化工 總資産逾1600億

據資料顯示，浙江恆逸集團有限公司現時業務在中國內地和全球經營紡織品、石油化工和投資。現有該集團總資産逾1,600億元、員工近3萬名，名列2024年《財星》世界500強榜單第243名。

而旗下控股企業恆逸石化股份有限公司於2011年6月在深交所上市，而有份投資的浙商銀行股份有限公司2016年3月在香港聯交所上市。