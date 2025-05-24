六旬父從山上滑落獲熱心人救助　千萬粉絲俄網紅：不後悔來華生活

5月23日，定居北京15年的俄羅斯網紅「維多利亞夫婦」在短影片平台發布了一段感人的影片，分享了他們一家在大理市蒼山國家地質公園遊玩的驚險經歷。影片中提到，他們的60歲父親在遊玩時不慎從山上滑落，幸運的是，周圍的好心遊客迅速伸出援手，將他救回。



畫面顯示，「維多利亞夫婦」的父親在將6歲的孫女推到安全位置後，因力竭而無法繼續保持穩定。此時，周圍的中國遊客立刻展開救援，有的尋找棍子支撐，有的則撥打救援電話，最終合力將他救上來，並送上了120救護車。

周圍的中國遊客立刻展開救援，將「維多利亞夫婦」的父親救上來。（影片截圖）

在5月24日的採訪中，記者聯繫到「維多利亞夫婦」的經紀人。她透露，該事件發生於今年的「五一」假期，父親被送至醫院後檢查發現主要是腳部挫傷，並無骨折。目前，他的身體狀況已經好轉，已返回俄羅斯。

經紀人介紹，維多利亞夫婦的父親名為瓦西里耶維奇，除了是一名大學教授和博士生導師外，還是一名醫生。沒想到他第一次作為病人坐上救護車的經歷會發生在中國。

維多利亞夫婦在短片平台上回應大家的善心。（影片截圖）

24日上午，維多利亞夫婦在短片平台上表示，他們的父親現在一切安好，並強調他確實是一名醫生。他們感受到中國朋友的無私幫助，心中充滿了溫暖。

「維多利亞夫婦」還表示，這次事件讓他們深刻體會到當初選擇學習中文、來中國留學、工作、結婚和生孩子的決定是多麼正確，「我們從來不會後悔」。