背包客擅入清遠網紅野景點溺亡　家屬被曝向21名同伴索賠86萬

今年五一期間，22名背包客結伴到廣東清遠英德市網紅打卡地「一線天」溪谷溯溪，其中一人溺亡。有網民爆料稱，事發後，遇難者家屬向其餘21名同行隊友提出總額86萬元（人民幣，下同）的補償訴求。

據介紹，事發區域屬於廣東石門台國家級自然保護區，未經批准不得擅自進入探險、戲水、溯溪。



公開資料顯示，「一線天」位於廣東清遠英德市石牯塘鎮，峽谷幽深，溪水清澈透亮，峽谷頂部最狹窄處只有一線可見天日。近年來，社交平台上出現不少背包客到此溯溪玩水的影片，「一線天」搖身一變成為網紅打卡野景區，甚至被冠以「徒步愛好者的天堂」「溯溪天花板」等稱號。

《上游新聞》報道，據網民介紹，今年五一期間，在一位劉姓男子的組織下，22名背包客到「一線天」玩水，期間發生意外，一人溺亡。現場圖片顯示，在一處溪谷，眾人正為一名疑似溺水昏迷的男子做心肺復甦及人工呼吸等急救措施。

今年五一期間，有背包客在「一線天」溺水，隊友現場救援。（上游新聞）

網民續稱，事發後，遇難者家屬向其餘21名隊友提出總額86萬元的補償訴求，包括死亡賠償金70萬元、喪葬費用16萬元。經市公安局、石牯塘鎮派出所平安法治辦、司法所及應急辦聯合調解組持續協調，截至5月6日，在多方見證下，死者家屬與涉事背包客群體就善後事宜展開協商。調解組已督促涉事方建立專項溝通機制，明確由活動召集人劉某某作為牽頭人，通過微信群組統籌協調補償方案。經協商，定於5月11日在石牯塘鎮人民調解委員會主持下，組織涉事背包客全體成員召開調解會議。

網民稱，遇難者家屬向21名同伴索賠86萬，當地組織協調。（上游新聞）

石牯塘鎮一位民宿老闆稱，事發於5月2日，「因為同伴在那裏玩，他自己去潛水發生溺亡的」。他又透露，「一線天」是網紅打卡地，很多人去遊玩，但該處屬於保護區，是禁止外人進入，「很多人都是偷偷進去的，去『一線天』都是凌晨四五點出發，不然進不去」。

2024年7月24日，廣東石門台國家級自然保護區管理局曾發布通告稱，暑期以來，大量外來人員擅自進入該保護區「瑤池」「船底頂」「錦潭水庫」「藍心谷」「一線天」等網紅野景點徒步探險、戲水、溯溪，甚至發生人員失蹤、傷亡等事故。該局強調，「一線天」等區域屬於廣東石門台國家級自然保護區範圍，屬禁止開發區，自然保護區不是旅遊區，未對社會公眾開放，未經批准擅自進入上述區域探險、戲水、溯溪，將依據相關法律法規和政策進行嚴厲處罰。

在社交平台上，不少人分享到「一線天」玩水。（影片截圖）

在社交平台上，不少人分享到「一線天」玩水。（影片截圖）

廣東石門台國家級自然保護區管理局的工作人員表示，「一線天」屬於保護區，不能擅自進入，並提醒「保護區在所有路口都有設卡，勸離過來的群眾」。

對於網民爆料稱遇難者家屬向同行隊友索賠86萬元一事是否屬實，上述工作人員稱以警方公布為準，「可能事情還在處理中」。前述石牯塘鎮民宿老闆則表示「是有這樣的事情，現在都還在處理」。石牯塘鎮派出所及英德市公安局均稱不便透露。英德市委宣傳部工作人員表示，網上流傳遇難者家屬索賠一事，當局已關注到相關信息，目前正在組織材料回應。