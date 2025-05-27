飛滑翔傘被吸至8598米高空！　男子全身結冰終着陸奇蹟生還｜有片

一名男子在祁連山區域進行滑翔傘飛行時，意外被「雲吸」至8598米的高空，海拔高度已至大型客機飛行的平流層。極寒缺氧的環境中，他全身結冰，所幸有意識控制滑翔傘，最後安全着陸奇蹟生還。



男子在祁連山區域進行滑翔傘飛行時，意外被「雲吸」至8598米的高空。（網上圖片）

男子全身結冰。（網上圖片）

男子最後安全着陸奇蹟生還。（網上圖片）

上周六（5月24日），滑翔傘愛好者「六哥」在祁連山飛行時遭遇意外。他從海拔3000多米的地方起飛後，滑翔傘失控無法降落，幾分鐘內就被雲吸至8598米的高空，飛行落差達到5000多米。他的飛行攝影機記錄下了這一驚險過程。

畫面顯示，「六哥」全身多處結冰，但仍保持控制滑翔傘的意識，最後安全着陸在海拔一千多米的地方。他憶述，「當時感覺到缺氧，手在外面一直凍着。手都露在外面了，不知道要弄到棉手套裏面。」

雖然達到接近「天堂」的距離，但此行為被認定為事故，而非有意挑戰世界紀錄。有接近「六哥」的知情人士表示，其目前正在恢復身體，「他雖然有滑翔傘的飛行執照，但是事發當天的飛行沒有報備，包括起飛的場地都沒有報備空域。」

亦有廣東的滑翔傘愛好者稱，「六哥」是內地滑翔傘圈內神話般的存在，「行業規定是只能在5000米以下的高空飛行，一般飛到3000米就比較厲害，我在廣東，玩滑翔傘有六七年了，基本上每個周末都會去滑翔傘基地玩，目前最高差不多能到2000米。」

他還說，一般玩滑翔傘都會準備好禦寒的裝備，因為飛到2000米的地方就已經很冷了，如果飛到8000多米，氣溫大約是-40℃，且氧氣非常稀薄，「世界上也有很多被雲吸到6000米到7000米高空的案例，但幾乎沒有人能活着下來，他真的是個奇蹟，心理素質非常強大。」

據了解，雲吸是在滑翔傘飛行中一種特殊的飛行現象，通常指飛行員利用雲層附近的上升氣流（熱氣流或積雨雲對流）實現快速爬升。積雨雲底部（雲底）是尋找上升氣流的常用區域，但進入雲層內部屬於危險行為，雲中能見度為零，且可能遭遇極端低溫（-55℃）、缺氧、結冰或雷電。

根據國家體育總局《航空體育運動管理辦法》第十四條規定，從事航空體育運動的單位和人員開展飛行活動，應當按照規定向空中交通管理部門申請空域，獲准後方可實施飛行。違反該辦法的，由所在地體育行政部門責令改正。拒不改正的，根據情節輕重，給予警告、通報批評、罰款等處罰，構成犯罪的依法追究刑事責任。

目前，甘肅省航空運動協會及張掖市、嘉峪關市有關部門已對此事展開調查。